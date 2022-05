A Subasio Music Club l’energia sempre nuova di Riccardo Fogli

Ha un nome che evoca musica, sentimenti, bellezza, gossip e, al presente, voglia di mettersi in gioco continuando a sperimentare. Riccardo Fogli è il protagonista di Subasio Music Club!

Il suo live – martedì 17 maggio, dalle 21:00 alle 22:00 – sarà una full immersion in sonorità conosciute e sempre nuove, anche grazie al restyling che, nel 40° anniversario dalla vittoria del Festival di Sanremo 1982, ha attualizzato l’iconica “Storie di tutti i giorni“.

Il programma, trasmesso in simulcast in FM, in streaming su radiosubasio.it e in diretta Facebook sulla pagina ufficiale, si svolge ancora senza pubblico in studio, ma 50 ascoltatori videocollegati potranno interagire con l’artista ponendo domande.

A Gianluca Giurato spetterà il compito di introdurre una carriera di tutto rispetto, iniziata dai Pooh, con i quali suonò fino al 1973, per poi inanellare successi da solista, a partire da “Mondo” e gli album a seguire.

Riccardo Fogli, comunque, è soprattutto uomo di sentimenti, approfonditi ed espressi sul filo conduttore della musica e delle parole.

L’amicizia che lo aveva legato alla band ed ai suoi componenti torna preponderante dal 2015, nel tour del cinquantennale “Reunion” e nelle sinergie con Roby Facchinetti e Dodi Battaglia espresse rispettivamente partecipando al Festival di Sanremo 2018 con “Il segreto del tempo” e rivisitando “Mondo – sono un uomo che ha vissuto”.

La voglia di raccontarsi risale all’autobiografia “Un uomo che ha vissuto – Storie di tutti i miei giorni” e “La tenerezza ’93”, libro dedicato al figlio Alessandro. Quest’anno, invece, è uscito “Predestinato (Metalmeccanico)“, un libro-disco contenente successi riarrangiati e inediti come “Gli angeli hanno i denti bianchi” scritto per la figlia Michelle.