Al Teatro Lyrick di Assisi spazio alla commedia brillante, c’è anche Katia Ricciarelli

Appuntamento con la commedia brillante sabato 17 dicembre al Teatro Lyrick di Assisi dove ad andare in scena alle 21.15 sarà Riunione di famiglia di Amanda Sthers e Morgan Spillemaecker, con Katia Ricciarelli, Fabio Ferrari, Nadia Rinaldi e Claudio Insegno, quest’ultimo anche in veste di regista.

“Riunione di famiglia” è una commedia dolce e pungente sul delicato rapporto tra madre e figli. Una mamma esplosiva, un’ex artista quasi ottantenne alla resa dei conti con la sua famiglia per stabilire come trascorrerà gli ultimi anni della sua vita. Un filo sottile lega i personaggi in un excursus tra passato e presente, recriminazioni e compiacimenti, e il loro rapporto, ma soprattutto i loro intenti, sono affrontati in una chiave molto divertente.

Una sera Federico, un imprenditore di successo, riunisce suo fratello Beniamino e sua sorella Fanny poco prima di una cena con la madre: ha seri problemi economici e non è più in grado di mantenere tutta la famiglia. L’unico modo per sopravvivere è sopprimere la madre, diventata ormai insopportabile.

Beniamino e Fanny ridono pensando sia uno scherzo ma realizzano che Federico è molto serio. I sensi di colpa sono davvero tanti, tuttavia decidono che versare molto sonnifero nel suo cocktail preferito sia la soluzione migliore. Non darà adito a sospetti sulla sua morte.

I giochi hanno inizio, ma i tre figli non hanno fatto i conti con l’esuberanza della madre, la quale, irresistibile e divertente, imprevedibile e piena di energia, gli confida di non aver vissuto a pieno la propria vita per colpa loro. Per questo ora vuole vivere libera da legami, senza limiti e priva di ogni responsabilità.

Come finirà questo crudele regolamento di conti?

Una commedia totalmente disinibita, con battute al vetriolo e momenti reali di commozione. Un quartetto d’eccezione che vede per la prima volta insieme sul palcoscenico la cantante lirica di fama internazionale Katia Ricciarelli in veste di attrice, Fabio Ferrari, Claudio Insegno e Nadia Rinaldi straordinari campioni della risata. Un finale inaspettato chiuderà il gioco al massacro e dopo aver divertito a lungo lo spettatore lo lascerà sbalordito e senza respiro.

La stagione teatrale è organizzata dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

Prevendite su circuito TicketItalia

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com