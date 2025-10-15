Assisi Pax Mundi 2025 celebra pace e musica sacra﻿

Concerti e eventi gratuiti per 800anni del Cantico
Assisi si prepara ad accogliere con profonda partecipazione l’edizione 2025 di Assisi Pax Mundi, evento biennale che celebra valori universali di pace, dialogo e rispetto, in stretta connessione con la spiritualità del Cantico delle Creature, di cui quest’anno ricorrono gli 800anni. La manifestazione, iniziata il 16 ottobre e in programma fino al 19, si snoda attraverso i luoghi sacri della città, regalando alla comunità e ai visitatori un’occasione unica di condivisione culturale e umana senza precedenti.
Giunta alla sua dodicesima edizione, Pax Mundi 2025 si distingue per la cura e la passione con cui aggrega cori provenienti da diverse regioni italiane, offrendo momenti di autentica comunione vocale e spirituale. Tra gli appuntamenti di rilievo si segnala il concerto sinfonico precedente l’apertura ufficiale, ospitato nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, con l’Orchestra di Produzione Musicale della Toscana in collaborazione con Italian Opera Florence.
L’evento culmina con la memorabile prima mondiale assoluta del concerto “Il trittico di San Francesco” del M° Pietro Cangiano, sotto la direzione del p. Peter Hrdy, OFMConv, che si terrà il 25 ottobre. Un’opera eseguita con la collaborazione di prestigiose realtà musicali quali la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, il Coro Concentus Vocalis di Cannara e l’Orchestra Filarmonica Umbra V. Calamani, capace di evocare con grande intensità l’essenza della figura francescana attraverso un viaggio sonoro emozionante e avvincente.
Assisi Pax Mundi è molto più di una rassegna musicale: è un momento di riflessione condivisa, un ponte tra culture e generazioni, dove il canto diventa linguaggio universale per promuovere un messaggio di speranza e unità. Le corali partecipanti, pur nella loro diversità, si uniscono nel ricordo e nel rispetto di San Francesco, rinnovando il suo impegno di pace in un mondo che ha grande bisogno di tali valori.
Il programma come riporta il comunicato di Flavia Pagliochini – prevede concerti in sedi emblematiche della città, creando un’atmosfera suggestiva che unisce arte e spiritualità, arricchendo così l’esperienza di ogni spettatore chiamato a vivere questi giorni con cuore aperto.
