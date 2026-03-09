Consiglio dei Ragazzi lancia tre progetti sociali ad Assisi

I piccoli amministratori di Assisi incontrano il territorio
ASSISI, 9-03-2026 – Il percorso di partecipazione democratica dei giovanissimi cittadini compie un passo decisivo verso il decentramento amministrativo e il legame diretto con le frazioni. Per la prima volta dal suo insediamento ufficiale nel gennaio 2025, il Consiglio dei Ragazzi ha abbandonato la consueta sede istituzionale del palazzo civico per riunirsi presso la palestra scolastica di Petrignano. Questa scelta logistica riflette la ferma volontà dell’organismo di essere fisicamente presente nelle diverse aree del comune. L’occasione è stata favorita dall’invito dell’Istituto comprensivo Assisi 3, che ha integrato la seduta con un dibattito culturale insieme allo scrittore Davide Morosinotto. All’assemblea hanno partecipato il primo cittadino Valter Stoppini, la presidente Annalisa Rossi e l’assessore Scilla Cavanna, confermando l’importanza che l’ente attribuisce a questa palestra di cittadinanza attiva, come riporta il comunicato della Città di Assisi.
Ecologia e tutela ambientale nelle frazioni locali
Sotto il coordinamento della giovane sindaca Maria Rodrigues de Oliveira, la giunta e i consiglieri hanno approvato un piano d’intervento mirato alla sostenibilità. Nel mese di aprile verrà organizzata una giornata ecologica presso il percorso verde cittadino. L’iniziativa non si limiterà a una semplice passeggiata, ma prevederà una vera e propria operazione di bonifica e pulizia dell’area. Per l’occasione, il Consiglio dei Ragazzi collaborerà con l‘associazione “Se’ de J’Angeli se…” e potrà contare sul supporto tecnico di Ecocave per la fornitura dei kit di raccolta differenziata. Questo progetto sottolinea come la sensibilità delle nuove generazioni verso il patrimonio naturale sia diventata una priorità operativa, trasformando la teoria dell’ecologia in un’azione collettiva visibile e concreta sul territorio di Assisi.
Sport e tradizione nel segno di san Francesco
Un ulteriore pilastro della programmazione giovanile riguarda il legame inscindibile con la storia locale, in particolare nell’ambito dell’ottavo centenario della morte di san Francesco. I piccoli consiglieri hanno illustrato il progetto “Giochi di una volta… ancora oggi!”, una giornata interamente dedicata all’attività motoria e ai valori della semplicità. Contemporaneamente, è stato lanciato il concorso creativo dedicato al Cantico delle Creature, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. L’obiettivo è stimolare la produzione di contenuti grafici e multimediali che sappiano attualizzare il messaggio francescano. In questo modo, l’istituzione giovanile dimostra di saper integrare la memoria spirituale della città con le esigenze di socializzazione e divertimento sano richieste dai propri coetanei.
Struttura democratica e poteri dell’assemblea giovanile
L’attuale assemblea, composta da 28 rappresentanti eletti tra le classi quinte delle primarie e le secondarie, rappresenta un mosaico di tutti gli istituti del comprensorio, inclusi il Convitto Nazionale e l’Assisi International School. Il regolamento vigente dal 2017 affida a questo organo poteri deliberativi di tipo consultivo e propositivo su temi fondamentali come il tempo libero, la cultura e lo spettacolo.
Durante i lavori di Petrignano, i membri del Consiglio dei Ragazzi hanno avanzato la richiesta formale di implementare una sezione dedicata sul portale web del Comune. Tale spazio digitale servirà a documentare le attività svolte e a facilitare lo scambio di idee tra i piccoli eletti e la base studentesca. La conclusione della seduta con il confronto letterario ha suggellato un metodo di lavoro che unisce la discussione politica alla crescita culturale.
Commenta per primo