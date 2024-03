Virtus Assisi perde con onore a Montemarciano

La Virtus Assisi tiene testa ad una Upr Montemarciano seconda in classifica in coabitazione e lo fa praticamente per tre quarti su tre. Una partita bella ed in perfetto equilibrio con i ragazzi di Piazza bravi a stare costantemente nel match. Primo quarto in perfetto equilibrio, seconda frazione leggermente avanti Montemarciano. La Virtus giocava un ottimo terzo quarto e chiudeva avanti nel parziale riportandosi in perfetta parità: 50-50.

Lo strappo decisivo per i padroni di casa solo nell’ultima frazione con una Virtus che ha saputo mettere in seria difficoltà un forte Montemarciano, squadra nelle zone nobili della classifica non per caso. Maggiotto miglior marcatore del match con 24 punti per i padroni di casa, Genjac ne segna 20 per gli ospiti con il solito Ouro Bagna a ruota. Finale 80-69 per una – comunque – buona Virtus da trasferta seppur sconfitta.

Upr Montemarciano – Virtus Assisi 80-69

Montemarciano: Araujo 12, Lupetti 2, Simo ne, Savelli L. 2, Ponzella ne, Savelli F. 5, Giachi, Vita Sadi 11, Pentucci 18, Baldoni 6, Vernelli ne, Maggiotto 24. All. Ercolessi

Assisi: Santantonio 2, Bugionovo 1, Provvidenza M. 3, Anastasi J., Provvidenza G. 10, Ouro Bagna 18, Genjac 20, Razzi 7, Zefi ne, Anastasi F. 8, Ciancabilla ne. All. Piazza

Parziali: 18-18, 13-11, 19-21, 30-19

Progressivi: 18-18, 31-29, 50-50, 80-69

Usciti per 5 falli: nessuno