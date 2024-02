Concorso pubblico per 4 agenti di polizia locale ad Assisi

E’ stato bandito un concorso pubblico per 4 posti a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale (ex categoria giuridica C – posizione economica C1). Tra i requisiti, non avere un’età superiore a 35 anni, essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere almeno la patente di guida di categoria B o superiore. Le domande di ammissione vanno inviate solo in via telematica tramite il portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it entro il 20 marzo prossimo.

Se arriveranno oltre 100 domande, sarà prevista una prova selettiva. Poi la procedura concorsuale contempla una prova scritta, una prova orale e una prova pratica facoltativa. Al termine dell’espletamento delle prove, la commissione esaminatrice procederà alla formazione di una graduatoria di merito dei candidati che hanno superato tutti gli esami.

Il testo integrale del bando è pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’amministrazione del Comune di Assisi www.comune.assisi.pg.it e, come detto, sul portale del reclutamento “InPa”.

“L’amministrazione comunale ha deciso di indire un altro concorso per rafforzare l’organico di un corpo che lavora per garantire la sicurezza e il decoro della città – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti – e di fronte alle uscite per pensionamenti abbiamo, senza alcun dubbio o tentennamento, favorito immediatamente il bando per reperire 4 nuovi agenti. Assisi è una città speciale, già il lavoro della polizia locale sul territorio è delicato e complesso ma lo è pure per gli innumerevoli eventi che ogni anno si svolgono e per i milioni di turisti che frequentano le nostre strade, le nostre piazze”.

Per il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla polizia locale “questo concorso rappresenta l’ennesima conferma dell’attenzione che questa amministrazione riserva al corpo, consapevoli della delicatezza del lavoro che gli agenti svolgono nell’interesse e per il bene della città. A tal proposito mi preme ringraziare gli uomini e le donne in divisa per la professionalità e l’abnegazione con cui si impegnano sul campo ogni giorno”.