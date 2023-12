Incendio a Tordibetto, intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, salva una famiglia con dei bimbi 📸 FOTO e VIDEO 🔴

Incendio a Tordibetto, intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, salva una famiglia con dei bimbi

Un drammatico evento ha avuto luogo a Tordibetto, un quartiere situato in via Bastia 30. Un incendio è scoppiato all’improvviso è avvolgendo una rimessa di materiali, causando grande preoccupazione tra i residenti locali.

Le fiamme hanno iniziato a divampare senza preavviso, trasformando la rimessa in un inferno ardente. Non appena l’allarme è stato dato, i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sul posto. Una squadra di Assisi, supportata da un’autoscala dalla centrale di Perugia Madonna Alta e una botte, ha lavorato instancabilmente per contenere l’incendio e prevenire ulteriori danni.

Parallelamente all’intervento dei Vigili del Fuoco, anche la Polizia di Stato del commissariato di Assisi è arrivata sul luogo dell’incidente. Il vicequestore Francesca Domenica Di Luca e la Polizia Locale di Assisi, guidata da Antonio Gentili, hanno coordinato le operazioni di sicurezza, garantendo che l’area fosse sicura e che i residenti locali fossero al sicuro.

Inizialmente, la situazione sembrava critica. Accanto alla rimessa in fiamme vive una famiglia indiana con dei figli (in quel momento i piccoli erano a casa, soli con il papà, mentre la mamma era a lavoro), e il timore di possibili conseguenze gravi era palpabile. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo e professionale delle forze dell’ordine, il peggio è stato evitato. Fortunatamente, al momento dell’incendio, la rimessa era vuota e non c’era nessuno all’interno. Sul posto è arrivata anche il sindaco di Assisi che ha portato dei doni ai piccoli bambini spaventati.

“Il sindaco deve sempre essere sul posto. Abbiamo saputo di questo incendio e sapendo che qui abita una famiglia con bambini siamo venuti a portare un po’ di vicinanza umana, come fa un vicino di casa, un amico, una persona. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, intervistata da Umbria Journal. I bambini stanno stanno tutti bene, perché l’incendio non ha interessato l’abitazione. E’ una famiglia di indiani che hanno acquistato la proprietà, i genitori entrambi e i bambini vanno nelle nostre scuole, li conosciamo bene, quindi, una bella famiglia. Qui in via Bastia, a Tordibetto di Assisi, c’è una grande famiglia, tutti i vicini si sono mobilitati tranquillizzando con un sorriso. Questa è la comunità vera che salva sempre, che salva quando segnala, che salva quando accoglie, che apre la porta”.

L’allarme è arrivato proprio da una vicina di casa, una ragazzina: “La famiglia era all’interno e non si era accorta di niente. Ecco l’importanza dell’essere una famiglia anche fuori dalle mura dell’abitazione. Un bell’esempio di solidarietà e tutto è finito bene, solo un po’ di spavento. I vigili del fuoco loro sono sempre i nostri angeli a qualsiasi ora del giorno e della notte. Abbiamo chiuso la strada per facilitare le operazioni di spegnimento, perché almeno lavorano con più tranquillità. I nostri vigili sempre presenti ovunque sono, in tutta Italia, in tutta la nostra provincia, in tutto il nostro comune. Loro sono i nostri angeli. Ringrazio anche la nostra polizia locale che si è recata qui con tutte le pattuglie a disposizione per chiudere la strada e c’è anche la Polizia di Stato. Insomma, una comunità che si mobilita ringraziando Dio. L’augurio che vorrei fare – conclude il sindaco – è di trovare nell’eternità la chiave vera di volta, per un futuro migliore per un 2024 migliore”.