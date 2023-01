Assisi, venerdì si discuterà delle opportunità energetiche in un importante seminario

Con il Seminario dal tema: Comunità energetiche “opportunità reale o pura propaganda?” in programma il pomeriggio di venerdì 3 febbraio, a partire dalle ore 16, presso la Sala della Conciliazione del Comune di Assisi, saranno presenti relatori esperti in materia che illustreranno lo scenario del legislatore nazionale e i vantaggi per il tessuto locale in termini di nuovi modelli di cocreazione coprogettazione e condivisione.

L’evento, organizzato da Optima Energia, ha chiuso le iscrizioni raggiungendo il tetto massimo di partecipanti che possono assistere al seminario in presenza e per coloro che vogliono partecipare è stato predisposto il collegamento in diretta sul canale YouTube all’indirizzo – https://youtube.com/live/I22ebb1YpCc – .

Il programma prevede, in apertura del seminario, il saluto delle autorità da parte della Prof.ssa Ing. Stefania Proietti (Sindaco di Assisi), Dott. Roberto Morroni (Ass. all’Ambiente Regione Umbria), Dott. Simone Fittuccia (Pres. Federalberghi Umbria), Dott. Giorgio Mencaroni (Pres. Confcommercio Umbria), Ing. Domenico Palladino (Tesoriere della Fondazione Ordine Ingegneri Perugia), Dott. David Toccaceli (Pres. ANACI Perugia ), moderatrice del seminario sarà l’Ing. Beatrice Marconi.

Il primo intervento dal tema “Le Comunità energetiche rinnovabili come driver per la transizione energetica: l’esperienza del Comune di Assisi” sarà illustrato dalla Prof.ssa Ing. Elisa Moretti, del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia coadiuvato dall’ Avv. Marco Luigi Marchetti (Avvocato e consulente di Pubblica Amministrazione in materia

di pianificazione di energia).

Alle ore 17.00 si parlerà di cosa stanno facendo i Comuni con l’intervento del Dott. Silvio Ranieri, Segretario Generale ANCI Umbria e a seguire l’Ing. Beatrice Marconi di Optima Energia descriverà la normativa del Decreto 199/2021 mentre l’Ing Luca Sonno, sempre di Optima Energia, tratterà il tema degli “Strumenti per la valutazione economica GSE e ENEA” oltre a guidare il mercato su “chi paga la realizzazione dell’impianto.

Grazie alla partecipazione di Renovit, società nata dall’iniziativa di Snam e di CDP Equity, specializzata in soluzioni di efficienza energetica per imprese industriali e del terziario, condomini e pubblica amministrazione, il Dott. Marco Bianchi, spiegherà il ruolo delle “ESCO e piattaforma energetica” a seguire sarà presentato lo studio di fattibilità preliminare che illustrerà l’Ing. Aleandra Zarrelli di Renovit: ”La nuova forma collaborativa di scambio energetico in grado di agevolare lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale” con la presentazione del caso studio di una struttura alberghiera (CER), nonché poi lo studio di un condominio per la configurazione in autoconsumo collettivo (AUC) che presenterà l’Ing. Giorgia Falsini sempre di Renovit. Ultimo intervento: Prosumer e diritti dei cittadini, a cura della Dott.ssa Balducci Giuseppina, A.Di.C.

A chiudere il seminario saranno le conclusioni e domande.