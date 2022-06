Estra, si rinnova e cambia sede l’ufficio al pubblico di Assisi: i nuovi spazi già aperti in via Los Angeles

E’

già operativo il nuovo sportello di Estra ad Assisi in via Los Angeles con localirinnovati. Estesi anche gli orari di apertura (il martedì mattina). L’ufficio è aperto al pubblico il lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13. Chiuso il giovedì. Allo sportello è possibile attivare nuove forniture a prezzi competitivi, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica. Chi è già cliente potrà ricevere informazioni relative al contratto in essere, alle bollette, ai pagamenti e svolgere ogni pratica relativamente alla fornitura energetica.