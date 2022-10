Search for: Search Button

Chiusi tre svincoli sulla statale 75, sindaco scrive all’Anas

Ben tre svincoli sulla statale 75 “Centrale Umbra” sono chiusi al traffico, senza preavviso e senza alcuna comunicazione verso il comune, provocando molti disagi ai cittadini di Assisi e ai turisti che si recano in città. La motivazione attiene ai lavori sulla carreggiata relativi alle rampe di ingresso e di uscita degli svincoli di Assisi/Viole al km 14+950, di Rivotorto al km 13 e di Capitan Loreto.

Il sindaco Stefania Proietti ha scritto all’Anas (direzione territoriale regionale) facendo presente che all’amministrazione stanno pervenendo molte segnalazioni di disagio e che tali interventi in questo periodo, di considerevole flusso turistico, stanno creando notevoli difficoltà. Nella lettera inviata, tramite pec, il sindaco ha definito tali lavori in contemporanea “inaccettabili” e ha chiesto di ridurre con urgenza le chiusure degli svincoli per limitare i danni alla comunità.

“Comprendiamo la necessità di questi lavori di ripavimentazione – ha affermato il sindaco – ma riteniamo assurdo chiudere tre svincoli contemporaneamente e soprattutto senza preavviso e senza essere informati sul cronoprogramma dei lavori. Le segnalazioni arrivano sia dai cittadini e dalle cittadine di Assisi – anche sulle situazioni di rischio e pericolosità che derivano dagli inevitabili rallentamenti per la riduzione di corsia – che dai tanti turisti che continuano a scegliere la nostra città come meta turistica e in previsione dell’alta stagione che ci avvicina ai ponti e alle festività natalizie. Il risultato è che le strade interne, a causa di questi inconvenienti, sono più affollate di sempre. Per questi motivi abbiamo scritto all’Anas con delle richieste ben precise e come città ci attendiamo risposte concrete in tempi brevi”.