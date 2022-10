Search for: Search Button

Riqualificazione di via Perlici, entro novembre la fine dei lavori

Riqualificazione di via Perlici – A fine novembre si concluderanno i lavori di ripavimentazione in Via Perlici disposti dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano di riqualificazione del centro storico. L’intervento prevede il riutilizzo di tutte le pietre centenarie che sono state ripulite e risistemate nel rispetto del disegno geometrico originario.

Via Perlici, al termine dei lavori che hanno visto rinnovati tutti i sottoservizi (rete idrica, fognaria, elettrica e gas), tornerà al suo antico splendore.

L’amministrazione ne approfitta per esprimere un ringraziamento ai cittadini residenti della zona che, proprio a causa dei lavori, sono stati costretti a sopportare qualche comprensibile disagio. Per agevolare lo svolgimento dei lavori e per garantire un’ordinata viabilità, fino al 23 novembre è stato istituito il senso unico alternato regolamento da un semaforo nel tratto tra via Villamena e via della Rocca.

Per realizzare la ripavimentazione di Via Perlici l’amministrazione comunale ha recuperato risorse che erano avanzi di bilancio relativi al terremoto 1984.