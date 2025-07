Assisi, mostra itinerante e testimonianze sulla guerra in Palestina

Reading musicale e fotografico di tre artisti palestinesi sopravvissuti al conflitto

Assisi ospiterà la mostra itinerante “Parlami di Gaza”, messa in scena da tre artisti palestinesi sopravvissuti al conflitto in corso, con l’obiettivo di raccontare la Palestina di ieri, oggi e domani e la resilienza di un popolo devastato dalla guerra.

L’evento si terrà venerdì 18 luglio prossimo, alle ore 21.00, in piazza del Comune. Si tratta di un reading musicale e fotografico, con letture ad alta voce, testimonianze, intermezzi sonori, immagini di luoghi e persone, che sta girando in varie parti d’Italia con l’obiettivo di accendere un faro sulle drammatiche condizioni di vita in Palestina, a causa del conflitto in atto.

Mervat Alramli, sceneggiatrice e scenografa di Gaza che vive in Italia, proporrà testi intensi, con richiami al tema dell’infanzia, considerando che i bambini sono le prime vittime della guerra. Mohammed Abusenjer, musicista palestinese giunto qui pochi mesi fa, offrirà intermezzi musicali evocativi.

Le fotografie sono di Ahmed Jarboa, infermiere e fotografo palestinese, che vive ancora nella martoriata Gaza.

La mostra itinerante è promossa con il patrocinio del Comune di Assisi, che dal 28 giugno scorso ha esposto la bandiera della Palestina sulla facciata del palazzo comunale che ospita la sede dell’assessorato a ONU e Sostegno alle Nazioni Unite.

L’iniziativa è stata presa dal sindaco Valter Stoppini, insieme alla Giunta comunale, dopo una videochiamata con il primo cittadino di Betlemme, città gemellata con Assisi, per lanciare un messaggio di solidarietà al popolo palestinese, invocando cooperazione internazionale e dialogo, per raggiungere la pace in Terra Santa.