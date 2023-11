Assisi su Gambero Rosso Channel, con l’oste Giorgione e le delizie

Assisi è pronta ad affascinare gli spettatori di Gambero Rosso Channel con un eccezionale speciale di cinque puntate che mettono in risalto le delizie enogastronomiche e le meraviglie culturali della città. La trasmissione, intitolata “Giorgione a casa tua”, condotta dall’affermato oste Giorgio Barchiesi, conosciuto come Giorgione, esplorerà le strade di questa cittadina umbra per scoprirne i tesori culinari e non solo. La serie di trasmissioni è stata ideata e promossa dal Comune di Assisi con l’obiettivo di promuovere la riconosciuta tradizione culinaria della regione e di valorizzare la sua ricchezza enogastronomica.

Le cinque puntate, in onda su Sky, canali 133 e 415, alle ore 21, il 10, 17 e 24 novembre, nonché il 1° e l’8 dicembre, presenteranno Assisi come una destinazione culinaria di prim’ordine. Ogni episodio vedrà Giorgione ospitato presso case di amici, conoscenti e persone incontrate casualmente, dove preparerà piatti tipici del territorio umbro, reinterpretandoli con la sua consueta maestria e creatività.

Tra le prelibatezze che saranno messe in mostra durante la serie, figurano piatti come il piccione declinato in varie preparazioni, i deliziosi biscotti delle monache, la tradizionale frittata con erbette del monte Subasio e molte altre specialità, anche a tema natalizio. Oltre ad appagare il palato degli spettatori, Giorgione condurrà gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso le pittoresche strade e gli angoli caratteristici di Assisi, permettendo loro di immergersi nelle tradizioni e nell’autenticità del territorio.

L’assessore al turismo e marketing territoriale di Assisi, Fabrizio Leggio, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per promuovere l’enogastronomia assisana e per valorizzare le sue qualità e la sua ricca eredità culinaria. Questa serie televisiva rappresenta un’opportunità unica per mostrare al pubblico l’aspetto culinario della città, oltre a offrire una nuova prospettiva turistica su ciò che Assisi ha da offrire. La comunità ringrazia l’Ente Calendimaggio e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di queste puntate, rendendo Assisi il fulcro di una narrazione ricca di gusto e tradizione culinaria.