Assisi cuore di pace, firmato il patto di amicizia tra città

Betlemme e Pessano con Bornago unite da un nuovo accordo

ASSISI conferma il suo ruolo di città simbolo di dialogo e fraternità internazionale. Nel pomeriggio di ieri, nella cornice della città serafica, è stato firmato il patto di amicizia tra Betlemme e Pessano con Bornago, alla presenza del sindaco di Assisi Valter Stoppini e del consigliere comunale Adil Zaoin, che hanno accolto i primi cittadini Maher Nicola Canawati e Alberto Villa.

L’incontro ha rappresentato un momento di forte valore simbolico e diplomatico, rafforzando legami culturali, sportivi e sociali tra le comunità coinvolte.

Un accordo nel segno della pace e della cooperazione

I sindaci hanno espresso grande emozione nel suggellare l’intesa proprio ad Assisi, città gemellata con Betlemme e da sempre punto di riferimento mondiale per la pace. Il patto punta a sviluppare progetti condivisi, scambi culturali e iniziative di solidarietà internazionale.

Incontri con il territorio e omaggi per il Centenario francescano

Nel corso della giornata, i tre sindaci hanno incontrato Francesco Fiorelli, presidente regionale UNPLI e presidente della Pro Loco di Assisi, che ha consegnato loro la tessera Unpli commemorativa dedicata all’Ottavo Centenario Francescano.

Successivamente hanno salutato gli iscritti dell’Università della Terza Età di Assisi, condividendo parole di vicinanza e amicizia con i cittadini.

Visita ai luoghi francescani e dialogo sulla pace

La delegazione ha poi incontrato Gianfranco Costa, fondatore del Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli, che ha illustrato le attività solidali del Centro e i progetti futuri.

La visita è proseguita alla Cattedrale di San Rufino, dove i sindaci si sono raccolti davanti all’antico altare su cui San Francesco celebrava l’eucaristia, luogo simbolo dei valori che ispirano ancora oggi il dialogo tra i popoli.

Chiusura conviviale con istituzioni e associazioni

La giornata si è conclusa con una conviviale organizzata dal Lions Club, alla quale hanno partecipato la vicesindaca Veronica Cavallucci, la Giunta comunale e il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti.

Assisi, città che unisce

Con questo nuovo patto di amicizia, Assisi ribadisce la sua vocazione a essere ponte tra comunità italiane e internazionali, promuovendo cooperazione, scambi culturali e valori di pace e fraternità che affondano le radici nella sua storia.