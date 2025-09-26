Assisi per Cuba: farmaci raccolti in farmacia comunale città

Campagna ‘Cura senza confini’ per aiutare popolo caraibico
L’amministrazione comunale della città serafica ha dato il proprio sostegno all’iniziativa solidale promossa dall’associazione AsiCuba Umbria per fornire medicinali alla popolazione dell’isola caraibica. La campagna denominata “Cura senza confini, un farmaco per Cuba” trova attuazione presso la Farmacia comunale situata a Santa Maria degli Angeli, dove i cittadini possono contribuire all’iniziativa benefica.
Il progetto nasce dalla necessità di supportare il sistema sanitario cubano colpito dalle restrizioni economiche statunitensi che ostacolano gli approvvigionamenti farmaceutici essenziali. Le sanzioni imposte da Washington rendono problematiche le transazioni commerciali e finanziarie, causando carenze di medicamenti di base per la cura della popolazione locale.
Meccanismo di partecipazione semplice caratterizza l’iniziativa: i clienti della struttura farmaceutica pubblica possono acquistare direttamente prodotti medicali da banco e materiali per medicazione, lasciandoli come contributo per la causa cubana. Il personale specializzato si occupa della consegna del materiale raccolto all’associazione promotrice, che garantisce l’invio verso la destinazione finale attraverso un sistema di tracciabilità delle spedizioni.
L’assessore Scilla Cavanna, responsabile della Farmacia comunale, ha manifestato apprezzamento per l’adesione al progetto, sottolineando come l’iniziativa rispecchi i valori di fratellanza universale della città francescana. “L’iniziativa rappresenta un gesto di solidarietà verso chi affronta difficoltà sanitarie”, ha dichiarato l’esponente dell’amministrazione locale.
La mobilitazione presenta anche un significato di reciprocità verso la generosità dimostrata dai professionisti sanitari cubani durante l’emergenza pandemica da coronavirus. Numerosi medici dell’isola raggiunsero infatti il territorio italiano per prestare assistenza alle strutture ospedaliere in difficoltà durante la fase più critica dell’emergenza sanitaria.
Visibilità al progetto è stata data attraverso l’affissione di materiale informativo presso l’ingresso della farmacia pubblica. L’iniziativa è stata presentata in un incontro pubblico che ha visto la partecipazione del consigliere comunale Adil Zaoin, dimostrando l’ampio sostegno politico alla causa umanitaria.
L’obiettivo dell’associazione AsiCuba Umbria resta quello di fornire aiuto concreto alla popolazione cubana attraverso la donazione di farmaci essenziali, superando le barriere imposte dalle politiche internazionali che limitano l’accesso alle cure mediche di base per milioni di persone.
