Auguri di Natale e auspici di pace: serata dell’Ordine degli Ingegneri a Assisi

Auguri di Natale – Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia, Gianluca Fagotti, ha espresso i suoi più sinceri auguri per le festività natalizie e per il nuovo anno, auspicando un 2025 caratterizzato da successi e pace. Le sue parole di speranza sono state rivolte ai numerosi partecipanti che hanno preso parte a una serata di auguri organizzata ad Assisi, un evento che ha visto la presenza di iscritti all’Ordine, rappresentanti di altre professioni e autorità locali.

La cerimonia ha avuto luogo nel suggestivo contesto della città serafica, che ha accolto anche figure di spicco come la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e Alberto Romagnoli, consigliere dell’Ordine nazionale degli Ingegneri. Proietti, nel suo intervento, ha rilevato l’importanza della sfida che la attende come rappresentante della Regione, evidenziando come la sua formazione da ingegnere le abbia fornito strumenti utili per affrontare le difficoltà incontrate durante il suo mandato, sia come sindaco di Assisi che ora in Regione.

“Governare la Regione è un compito di grande responsabilità e richiede un impegno costante. La presenza di professionisti capaci e preparati con cui collaborare è per me fonte di grande motivazione”, ha dichiarato Proietti, sottolineando l’importanza del dialogo tra le professioni e le istituzioni nel promuovere uno sviluppo armonioso e sostenibile.

La serata ha avuto inizio con un momento di riflessione e condivisione, in cui Fagotti ha ringraziato tutti i partecipanti per il loro impegno professionale e per il contributo dato alla comunità. Ha inoltre invitato a guardare al futuro con ottimismo, sottolineando come la professione ingegneristica possa svolgere un ruolo cruciale nel fronteggiare le sfide contemporanee.

Il programma della serata ha incluso anche un concerto natalizio, eseguito dalla Cappella musicale della Basilica papale di San Francesco, diretta da padre Peter Hdry, con Jacopo Zembi all’organo. Questo concerto ha rappresentato un momento di grande emozione, durante il quale i presenti hanno potuto immergersi nell’atmosfera festosa tipica del periodo natalizio, arricchendo ulteriormente l’evento.

L’incontro è stato un’opportunità per rinsaldare i legami tra i professionisti del settore e per favorire un clima di collaborazione tra le diverse realtà presenti, con l’obiettivo di affrontare insieme le sfide future. I partecipanti hanno potuto apprezzare non solo le esibizioni musicali, ma anche il valore della comunità professionale, unita nella volontà di progredire e innovare.

Fagotti ha concluso la sua allocuzione con un forte appello alla solidarietà e alla coesione, auspicando che il Natale possa essere un momento di riflessione, di pace e di rinnovamento per tutti. “La pace è un valore fondamentale, e dobbiamo impegnarci affinché possa prevalere nelle nostre vite e nelle nostre professioni”, ha affermato, esprimendo la sua speranza che il 2025 porti con sé nuove opportunità e sfide da affrontare con determinazione e unità.

Il presidente ha infine ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, evidenziando l’importanza di momenti come questi per costruire una rete di sostegno e collaborazione tra i professionisti del settore. La serata si è conclusa con un brindisi augurale, in un clima di festosa convivialità, segnando un momento significativo di condivisione e amicizia.

La tradizionale serata di auguri dell’Ordine degli Ingegneri non è solo un’occasione per celebrare il Natale, ma rappresenta anche un’importante opportunità per riflettere sui traguardi raggiunti e sulle sfide future, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno professionale e sociale di ciascun ingegnere.

La città di Assisi, con la sua bellezza e il suo significato spirituale, ha fatto da cornice a questo incontro, ricordando a tutti l’importanza di valori come la pace e la solidarietà, fondamentali non solo nel contesto professionale, ma nella vita di tutti i giorni.

L’evento ha quindi inciso profondamente nel cuore di chi vi ha partecipato, lasciando un messaggio di speranza e incoraggiamento per il futuro, elevando lo spirito natalizio e rinnovando l’impegno collettivo verso un mondo migliore.