Nuova Giunta Comunale dei Ragazzi ad Assisi si insedia

Questa mattina, ad Assisi, si è ufficialmente insediata la Giunta Comunale dei Ragazzi, istituita dal sindaco Maria Rodrigues de Oliveira. La giunta è stata eletta lo scorso gennaio durante il primo incontro del Consiglio Comunale dei Ragazzi, un organo partecipativo che coinvolge i giovani studenti delle scuole primarie e secondarie della città, con l’obiettivo di favorire la loro partecipazione alla vita pubblica locale.

La Giunta è composta da cinque membri, ognuno dei quali avrà il compito di seguire specifiche aree tematiche durante il suo mandato di due anni. I membri sono: Matilde Baldini, vice sindaco; Chiara Carloni, assessore allo sport; Anna De Francesca, assessore alla cultura; Lorenzo Rossi Barilozzi, assessore all’ambiente; e Gabriele Vitale, assessore all’istruzione. Le nomine sono state effettuate dal sindaco, tenendo in considerazione la rappresentanza di tutti gli istituti scolastici partecipanti al Consiglio, che è composto da 28 studenti provenienti da vari istituti, tra cui il Convitto Nazionale, il Comprensivo Assisi 1 e per ciechi e sordomuti, il Comprensivo Assisi 2, il Comprensivo Assisi 3 e l’Assisi International School.

Durante la seduta consiliare dedicata alla nomina degli assessori, i ragazzi hanno identificato alcuni obiettivi per il loro mandato. Le tematiche principali riguardano l’ambiente, lo sport e la cultura. Tra le proposte più significative, c’è l’organizzazione di una giornata che unisca sport e ambiente, con attività sportive che prevedano anche la pulizia di aree verdi e percorsi nella città. È stata inoltre avanzata l’idea di un “Festival dei Ricicloni”, finalizzato a dare nuova vita a materiali recuperabili. Per quanto riguarda lo sport, i membri hanno proposto una “Marcia delle Otto Porte”, dedicata agli studenti locali.

Un’altra iniziativa proposta è un concorso di idee per la creazione di un fumetto basato sul “Cantico delle Creature” di San Francesco, da distribuire in città in occasione dell’ottavo centenario della sua composizione. In ambito culturale, è stata suggerita l’organizzazione di una giornata dedicata alla lettura, con incontri tra i giovani lettori e autori.

Il dibattito consiliare, vivace e partecipato, è stato diretto dalla presidente del Consiglio, Miriana Lanzi. Durante l’incontro, è intervenuto anche il sindaco f.f. di Assisi, Valter Stoppini, che ha espresso apprezzamento per l’impegno mostrato dalla Giunta e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sottolineando la serietà con cui i giovani hanno intrapreso questo progetto. Ha evidenziato l’importanza delle proposte avanzate, le quali saranno supportate dall’Amministrazione comunale, riconoscendole come obiettivi utili per la crescita della città e dei giovani.

L’iniziativa è stata coordinata da Paolo Mirti, assessore a scuola e politiche giovanili, il quale ha enfatizzato come la finalità principale del progetto sia quella di valorizzare il protagonismo dei giovani, visto come una risorsa strategica per il futuro della città. Anche la presidente del Consiglio Comunale di Assisi, Donatella Casciarri, ha partecipato all’assemblea, augurando buon lavoro a tutti i giovani consiglieri.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato istituito in base a un regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Assisi nel 2017. La sua durata è di due anni e si rivolge agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie e secondarie presenti nel territorio comunale. Il Consiglio ha poteri deliberativi, anche se in via consultiva e propositiva, su vari temi, tra cui ambiente, sport, tempo libero, cultura e spettacolo.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusione dei giovani nella vita della comunità, offrendo loro l’opportunità di esprimere le proprie opinioni e contribuire attivamente alla costruzione di un ambiente migliore. La collaborazione tra i membri della giunta e l’amministrazione comunale potrà generare progetti e attività che non solo coinvolgeranno i ragazzi, ma che beneficeranno anche l’intera comunità di Assisi.

Il prossimo incontro consiliare sarà un momento importante per discutere ulteriormente le proposte emerse e pianificare le prime attività, che si preannunciano coinvolgenti e stimolanti per tutti i partecipanti. La Giunta Comunale dei Ragazzi si prepara quindi a un mandato ricco di iniziative, pronte a dare voce e spazio ai giovani del territorio.