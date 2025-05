Proclamati i nuovi consiglieri comunali di Assisi

Incontro con il Sindaco nella Sala Consiliare stamattina

Proclamati i nuovi consiglieri – Nella mattinata di oggi, nella Sala Consiliare del Palazzo dei Priori, si è svolta la proclamazione ufficiale dei nuovi consiglieri comunali eletti ad Assisi in seguito alle elezioni amministrative che si sono tenute domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025. Il Sindaco Valter Stoppini ha incontrato i rappresentanti eletti per il prossimo mandato amministrativo, accogliendoli con un messaggio istituzionale e un simbolico dono: una spilla raffigurante lo stemma del Comune, consegnata a ciascun consigliere presente.

Durante l’incontro, il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro collegiale e del senso di responsabilità che attende tutti i membri dell’assemblea cittadina nei prossimi anni. Ha invitato i consiglieri a mettere al centro l’interesse collettivo e la cooperazione tra le varie componenti politiche, con l’obiettivo di affrontare con unità e determinazione le sfide future per il territorio.

Proclamati i nuovi consiglieri

La seduta odierna, svolta in un clima formale ma sereno, ha segnato l’avvio concreto della nuova consiliatura, avviando ufficialmente il percorso amministrativo della legislatura appena iniziata. Alla cerimonia erano presenti la maggior parte degli eletti, mentre alcuni, assenti per motivi personali precedentemente comunicati, riceveranno la notifica formale e incontreranno il sindaco nel corso del pomeriggio.

Gli eletti, appartenenti a diverse liste e schieramenti politici, rappresentano la nuova composizione del Consiglio Comunale, che si articolerà in maggioranza e opposizione, come stabilito dall’esito delle urne. La pluralità dei gruppi presenti testimonia un panorama politico articolato, che sarà chiamato a lavorare in seno all’assemblea cittadina secondo i rispettivi ruoli e programmi.

I consiglieri ufficialmente proclamati sono: Paolo Lupattelli, Francesca Corazzi e Donatella Casciarri in rappresentanza del Partito Democratico; Cristina Susta, Annalisa Rossi e Andrea Bertolini per la lista “Valter Stoppini per Assisi”; Veronica Cavallucci e Nico Perini per “Assisi Domani”; Scilla Cavanna eletta con “Assisi Civica”; Adil Zaoin per “Progressisti per Assisi”; Eolo Cicogna, candidato sindaco non eletto, in rappresentanza della lista omonima; Serena Morosi e Daniele Martellini per “Fratelli d’Italia”; Francesco Fasulo in quota Forza Italia; Ivano Bocchini per “Assisi al centro”; e Giancarlo Cavallucci della lista “Eolo Cicogna Sindaco”.

Assenti alla cerimonia di stamattina, per impegni inderogabili già assunti in precedenza, sono risultati Eolo Cicogna, Paolo Lupattelli e Serena Morosi. I tre consiglieri incontreranno il sindaco e riceveranno la comunicazione ufficiale di proclamazione nel corso del pomeriggio odierno, sempre all’interno del Palazzo dei Priori.

L’evento, scandito dai tempi istituzionali previsti dalla normativa in vigore, ha avuto anche un significato simbolico. La consegna della spilla con lo stemma cittadino ha voluto rappresentare l’assunzione del ruolo di rappresentanza pubblica e l’impegno verso la comunità locale. Il gesto ha accompagnato il momento dell’ingresso formale nell’assemblea civica, sottolineando il senso di appartenenza all’istituzione comunale.

Il Consiglio Comunale, rinnovato nella sua composizione, si prepara ora ad affrontare la prima convocazione ufficiale per l’elezione del Presidente del Consiglio e per l’avvio dell’attività deliberativa. Le prossime settimane saranno dedicate all’insediamento effettivo degli organi consiliari e all’organizzazione dell’agenda amministrativa.

In un contesto politico segnato dalla necessità di affrontare temi cruciali per il futuro del territorio – dai servizi ai cittadini alla sostenibilità ambientale, dal rilancio turistico allo sviluppo infrastrutturale – la nuova amministrazione sarà chiamata a operare in un quadro di collaborazione e responsabilità. Il Sindaco, già rieletto al primo turno con una coalizione di centro-sinistra, guiderà l’azione dell’esecutivo municipale per i prossimi cinque anni, con il supporto della maggioranza consiliare.

L’insediamento ufficiale dei consiglieri segna dunque il primo passo verso la piena operatività del nuovo ciclo amministrativo. L’incontro di oggi, improntato alla sobrietà istituzionale, ha rappresentato anche un momento di coesione tra i diversi rappresentanti eletti, uniti nella prospettiva di operare per il bene comune.

La comunità di Assisi guarda ora all’avvio dei lavori consiliari con attenzione e aspettativa, in un contesto che richiederà impegno, ascolto e concretezza da parte di tutti gli attori politici coinvolti. Con la proclamazione di oggi, prende ufficialmente forma il nuovo Consiglio Comunale, pronto a raccogliere le sfide della città nei prossimi anni.