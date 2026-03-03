Sostegno alle famiglie: il bonus bebè ad Assisi sale a quota 500

Un aiuto concreto per i bimbi di Assisi tra spesa e lettura
Assisi, 3-03-2026_La città di San Francesco rinnova il suo patto di solidarietà con le giovani generazioni, trasformando l’accoglienza dei nuovi nati in una strategia di welfare integrato, tutto il 2026, ogni nucleo familiare residente che vedrà l’arrivo di una bambina o di un bambino potrà contare su una “baby card” dal valore nominale di 500 euro. Una tessera magnetica prepagata pensata per alleggerire l’impatto economico che i primi mesi di vita portano inevitabilmente con sé. L’amministrazione comunale ha deciso di puntare sulla concretezza, garantendo ai genitori un plafond da utilizzare per beni di prima necessità, dai pannolini al latte artificiale, fino agli omogeneizzati e ai prodotti per l’igiene neonatale, consolidando un percorso di assistenza che dal 2018 a oggi ha già distribuito oltre 632mila euro sul territorio, come riporta Fabiola Gentili del Comune Città di Assisi.
Insieme alla carta acquisti, le famiglie riceveranno infatti la tessera di iscrizione alla Biblioteca comunale. Il messaggio lanciato dal sindaco Valter Stoppini e dalla vicesindaco Veronica Cavallucci è rivoluzionario nella sua semplicità: il nutrimento del corpo deve procedere di pari passo con quello della mente. Promuovere la lettura ad alta voce sin dalla culla non è solo un vezzo pedagogico, ma un investimento sulla salute cognitiva dei futuri cittadini. La biblioteca di via San Francesco non è più intesa solo come un deposito di libri, ma come un hub sociale dove i neo-genitori possono trovare spazi accoglienti, progetti dedicati ai piccolissimi e una rete di supporto che combatte l’isolamento spesso legato ai primi tempi della genitorialità.
L’efficienza del servizio postale e la digitalizzazione dei processi permettono di eliminare quasi totalmente le code agli sportelli comunali. Le card, infatti, vengono spedite direttamente a casa dei beneficiari con i dati anagrafici del neonato già inseriti. Per usufruire del credito da 500 euro, i genitori non devono far altro che recarsi presso la Farmacia comunale di Santa Maria degli Angeli, recentemente ristrutturata per offrire ambienti più moderni e funzionali. Al momento del pagamento, la lettura del codice a barre sulla tessera sanitaria del piccolo permetterà di scalare l’importo della spesa in tempo reale, garantendo una trasparenza totale sui residui disponibili. Questo sistema di welfare di prossimità permette di sostenere anche le attività pubbliche locali, creando un circolo virtuoso tra istituzioni e servizi essenziali.
Analizzando lo storico dell’iniziativa, emergono dati che testimoniano la vitalità del tessuto sociale locale: dal 2018 sono state erogate ben 1265 baby card, con un picco di 130 nell’ultimo anno solare. Questi numeri non sono solo statistiche, ma rappresentano famiglie che hanno scelto di restare e crescere i propri figli in un ambiente che dimostra di saper ascoltare le loro esigenze. L’ammodernamento della Farmacia comunale, con spazi dedicati e servizi di consulenza ampliati, si sposa perfettamente con la volontà di rendere Assisi una città a misura di bambino. La sfida per il futuro sarà quella di mantenere elevati questi standard di assistenza, continuando a innovare gli strumenti di supporto affinché ogni nuovo nato si senta da subito parte integrante di una comunità attenta, sensibile e profondamente proiettata verso il domani.
Oltre al sostegno economico, la scommessa sulla cultura rappresenta il fiore all’occhiello della programmazione 2026. La pre-iscrizione automatica alla biblioteca comunale invita i genitori a varcare la soglia di uno spazio pubblico d’eccellenza, dove i progetti nati sotto l’egida di “Nati per Leggere” offrono stimoli continui. L’idea è quella di trasformare la lettura in una pratica quotidiana condivisa, capace di rafforzare il legame affettivo tra genitori e figli. Investire oggi in un libro per un neonato significa formare un adulto più consapevole e critico domani.
