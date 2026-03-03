Sostegno alle famiglie: il bonus bebè ad Assisi sale a quota 500

L’Udinese torna a vincere, tris alla Fiorentina Kabasele, Davis su rigore e Buksa riportano i friulani al successo e inguaiano i viola

Melania Trump prima First Lady Usa a presiedere riunione Consiglio Sicurezza Onu di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per la prima volta nella storia delle Nazioni Unite una First Lady ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza. Come presidente di turno USA per il mese di marzo, Melania Trump ha aperto lunedì pomeriggio il dibattito dedicato ai bambini nei conflitti armati e all’impatto […]

Le parate di Skorupski e la perla di Odgaard al 90′, il Bologna passa a Pisa Terzo successo di fila in campionato per i rossoblu' di Italiano

Cina, aperto il centro stampa per le “Due Sessioni” annuali PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Venerdì è stato inaugurato presso il Media Center Hotel di Pechino il centro stampa per le sessioni annuali della massima assemblea legislativa e dell’organo consultivo politico della Cina, note come “due sessioni”. La quarta sessione del 14esimo Congresso Nazionale del Popolo e la quarta sessione del 14esimo Comitato Nazionale della Conferenza […]

Iran, Meloni “Italia voleva l’accordo, ora l’obiettivo è che la crisi non dilaghi” ROMA (ITALPRESS) – La nuova crisi mediorientale “mi preoccupa ovviamente perchè sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga. E’ la ragione per la quale l’Italia si era molto spesa perchè si arrivasse a un accordo serio sul nucleare iraniano. Particolarmente in un momento nel quale vacilla il […]

Cina, incassi del box office superano i 10 miliardi di yuan PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quest’anno, gli incassi al box office cinese finora hanno superato i 10 miliardi di yuan (circa 1,44 miliardi di dollari USA), secondo i dati di Maoyan, una delle principali piattaforme online del Paese per la vendita di biglietti del cinema. Secondo Maoyan, gli incassi hanno superato la soglia dei 10 miliardi […]

A febbraio in crescita il mercato dell’auto ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che a febbraio 2026 sono state immatricolate 157.334 autovetture a fronte delle 137.965 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 14,04%. I trasferimenti di proprietà sono stati 513.810 a fronte di 498.103 passaggi registrati a febbraio 2025, con un […]

Sanremo 2026, per giuria adolescenti vince Arisa SANREMO (ITALPRESS) – Arisa vince il Festival di Sanremo secondo La Giuria degli Adolescenti. Per l’ottavo anno Radioimmaginaria ha coordinato ragazzi e ragazze tra 11 e 22 anni di tutta Italia che hanno votato ogni sera la canzone preferita, l’esibizione migliore e l’outfit più “figo”. Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo è stato decretato […]

Iran, Crosetto “Si aprono scenari finora mai considerati” ROMA (ITALPRESS) – “L’offensiva israelo-statunitense in Iran e la risposta di Teheran aprono scenari finora mai considerati, con attacchi diretti contro assetti occidentali nel Golfo e un rischio di escalation controllata, ma estensiva. Si prospettano scenari finora mai considerati e minacciano sia Israele sia tutti gli assetti occidentali nella regione”. Così il ministro della Difesa, […]