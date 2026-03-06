Nuovo cantiere per riparare la frana e il versante ad Assisi

Viabilità sicura: Assisi avvia i lavori in strada Paradiso

ASSISI, 6 marzo 2026 – Lunedì 9 marzo 2026, l’amministrazione darà inizio alle operazioni tecniche sulla strada comunale che mette in comunicazione le zone di Paradiso e San Presto. Viabilità sicura e resilienza del suolo sono i pilastri dell’intervento definito dall’ordinanza n. 54 dello scorso 4 marzo. Il progetto richiede uno stanziamento economico di 350 mila euro, cifra destinata a coprire la bonifica del terreno e il ripristino totale dell’asse stradale. Salvo complicazioni climatiche, il cantiere rimarrà attivo per circa quaranta giorni lavorativi, garantendo una trasformazione radicale della sicurezza nell’area interessata, come riporta il comunicato della Città di Assisi.

Gli operai specializzati procederanno con l’installazione di pozzi in cemento armato, progettati per contrastare la spinta del movimento franoso e proteggere la sede stradale nel lungo periodo. In seguito a queste operazioni di contenimento, si darà inizio alla ricostruzione della carreggiata, includendo la bitumatura e la sagomatura dei bordi laterali. L’assessore ai lavori pubblici Francesca Corazzi ha evidenziato come questa strategia sia l’unica via per prevenire nuovi smottamenti, assicurando che le risorse pubbliche vengano impiegate per un’opera capace di resistere all’usura del tempo e agli agenti atmosferici.

La complessità strutturale del cantiere impone una revisione rigorosa della mobilità locale per tutta la durata delle operazioni. La vicesindaca Veronica Cavallucci ha confermato l’attuazione di divieti di transito specifici, necessari per permettere ai mezzi pesanti di operare senza ostacoli. Di conseguenza, gli automobilisti dovranno prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e pianificare percorsi alternativi. Sebbene i disagi siano inevitabili per un intervento di tale portata, l’amministrazione sottolinea che la chiusura temporanea è fondamentale per garantire la protezione dei lavoratori e dei cittadini. La trasparenza nella comunicazione dei tempi di esecuzione mira a ridurre al minimo le criticità per i residenti delle località periferiche coinvolte.

Il sindaco Valter Stoppini ha inserito questo cantiere tra le priorità assolute della sua agenda, considerando la strada tra Paradiso e San Presto un’arteria vitale per l’integrità del sistema viario comunale. Investire nella protezione delle aree collinari significa non solo migliorare la percorrenza, ma anche prevenire danni economici maggiori legati all’abbandono delle infrastrutture. L’ente locale monitorerà quotidianamente l’avanzamento dei lavori, verificando che ogni fase rispetti i parametri di qualità e sicurezza previsti dal bando. Pertanto, la conclusione dell’opera restituirà alla cittadinanza un collegamento moderno, sicuro e pienamente funzionale, integrando perfettamente la tutela ambientale con le esigenze della mobilità quotidiana.

Al termine della posa del nuovo manto stradale, i tecnici effettueranno i collaudi necessari per certificare la stabilità del versante bonificato. Tale procedura assicurerà che le fondazioni in cemento armato assolvano correttamente alla funzione di barriera contro il dissesto. In definitiva, l’investimento di Assisi sulla viabilità montana conferma un approccio lungimirante alla manutenzione del territorio. Una volta riaperta al traffico, la strada Paradiso non rappresenterà più un punto critico della rete locale, bensì un esempio di buona pratica amministrativa nel campo dei lavori pubblici regionali. La sinergia tra i vari uffici comunali ha permesso di accelerare l’iter burocratico, portando a compimento un’operazione attesa da tempo dalla popolazione locale.