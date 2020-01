La tribuna fantasma allo stadio di Palazzo di Assisi, tifosi su seggiole di fortuna

da Claudia Maria Travicelli (Democratici e Popolari per Assisi)

Gli ultimi giorni di settembre scorso, abbiamo illustrato dettagliatamente la situazione nella quale si trovava, e ahimè si trova alla data odierna, lo stadio di Palazzo di Assisi senza la tribuna per gli spettatori. Facciamo presente che i tifosi sono costretti a stare in piedi o a sedersi su seggiole di fortuna e … ricordiamo un passaggio del comunicato di risposta di questa amministrazione, dell’assessore competente “Comprendiamo le preoccupazioni di chi non conosce lo stato dell’arte di questi interventi, visto che, contrariamente a quanto ci è stato contestato, preferiamo evitare inutili proclami e ci adoperiamo perché le parole si trasformino in fatti.

Ma quali fatti? A chi scrive gli articoli di risposta e non ha chi li firma, ci permettiamo di consigliare di iniziare, dopo più di tre anni dall’inizio del mandato ( sarebbe proprio ora ), di realizzare e portare avanti progetti concreti per la nostra città.

A proposito è bene ricordare l’interpellanza del Consigliere comunale Moreno Fortini, discussa in Consiglio Comunale in data 29/07/2019, alla quale seguì la risposta dell’Assessore preposto, nella quale rendeva noto che la costruzione della tribuna doveva chiudersi entro e non oltre a fine 2019.

Stessa cosa abbiamo avuto noi in risposta con una “velina”, con il solito modus operandi di questa amministrazione, contenente proclami e un linguaggio pittoresco degno dei “Cinegiornali Luce” degli anni “30. Pure questa, pubblicata anche sulla stampa on line locale, terminava testualmente con questa promessa “Ribadiamo dunque che entro l’anno 2019 l’ASD Calcio Palazzo e tutti i suoi spettatori, potranno finalmente usufruire della nuova tribuna”.

Ebbene, sono passati pochi giorni dal quel 31/12/2019, dopo Babbo Natale è passata anche la Befana 2020, ma della tribuna nemmeno un segno che indichi almeno l’inizio dei lavori. Come volevasi dimostrare, le promesse di questa maggioranza sono sempre promesse di Pulcinella.

Il malcontento dell’ASD Calcio Palazzo e dei suoi tifosi, nonché dei Palazzani, ovviamente non si è placato e non si placherà fino a che la tribuna non sarà realizzata e collaudata. Visto che, quando noi denunciamo agli organi preposti i vari disservizi non ce ne dimentichiamo e seguiamo gli sviluppi, anche in questa occasione, siamo a reiterare nuovamente la richiesta, forse questa amministrazione è distratta da molte altre cose, più importanti …

Che possiamo dire all’ASD Calcio Palazzo? Nulla, dovranno sopportare la mancanza della tribuna chissà ancora per quanto tempo. Dall’Amministrazione esigiamo invece delle risposte chiare precise e SERIE. Delle Promesse di Pulcinella, su questa ed altre mancanze, la città e i cittadini di Assisi ne hanno piene le scatole.

Parlando di sport … la palestra delle scuole Fiumi ? … il 7 novembre 2019, a seguito della nostra osservazione del 4 febbraio 2019, con tanto di repertorio fotografico … da parte dell’amministrazione ci fu un grande sopralluogo, e le dichiarazioni e i proclami recitavano … che i lavori che garantiranno l’utilizzo della palestra si concluderanno entro fine anno così i ragazzi del plesso scolastico al rientro delle vacanze natalizie potranno usufruire al pieno della struttura. Ad oggi nulla di fatto! Avremo tempo per discutere anche di questo è di molto altro. Per il momento, un grande consiglio … “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.”

