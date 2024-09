Ospedale di Assisi sarà valorizzato, dopo una battaglia lunga e complessa di Stefano Pastorelli

Un passo decisivo per la valorizzazione dell’Ospedale di Assisi è stato compiuto oggi, grazie all’impegno diretto di Stefano Pastorelli, consigliere regionale di Assisi. Pastorelli ha portato avanti una lunga e complessa battaglia per garantire servizi sanitari adeguati alla città e alle zone limitrofe.

La giunta regionale, su impulso dell’assessore Luca Coletto, ha approvato il piano di intervento per lo sviluppo della rete sanitaria. Questo atto concreto smentisce le strumentalizzazioni del Partito Democratico. “L’ospedale di Assisi non solo resterà aperto, ma sarà potenziato”, afferma Pastorelli. “Abbiamo lavorato sodo per ottenere questo risultato, che è una vittoria per tutti i cittadini e un impegno che la nostra giunta ha preso sin dal primo giorno. Dove altri volevano chiudere, noi rilanciamo”.

Il progetto per l’Ospedale di Assisi punta a trasformare la struttura in un punto di riferimento per l’assistenza alle persone con disabilità e per le fasce più vulnerabili della popolazione. Questa iniziativa risponde ai bisogni della comunità, situata in un’area di forte attrazione turistica e religiosa. Il potenziamento dell’ospedale segue la Delibera di Giunta Regionale 1399/2023, confermando che la sanità pubblica è una priorità. Non solo Assisi, ma anche la Struttura Sanitaria di Città della Pieve vedrà interventi significativi, soprattutto per garantire servizi di qualità ai cittadini umbri, riducendo la mobilità passiva verso la Toscana.

Stefania Proietti e il PD, che hanno più volte trascurato e messo a rischio il futuro delle strutture sanitarie umbre, vedono così smentite le loro politiche di chiusura. Pastorelli conclude: “Noi difendiamo la sanità locale, tuteliamo i cittadini e li mettiamo al centro della nostra azione politica. Oggi celebriamo la concretizzazione di un grande lavoro per Assisi, e continueremo a lavorare per migliorare i servizi in tutta la regione”.

Questo risultato rappresenta una vittoria per il centrodestra umbro e un impegno mantenuto nei confronti della comunità. Ora la parola passa alla Direzione Salute e Welfare, che dovrà dare seguito all’assegnazione dei mandati alle Aziende Sanitarie regionali per garantire che i progetti diventino realtà.