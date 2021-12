Riccardo Terrosi si dimette dalla Lega giovani Assisi

“Ho appreso ieri pomeriggio le dimissioni dei nostri coordinatori del movimento giovanile Jacopo Pastorelli e Gianluca Taburchi, i quali hanno portato avanti con impegno e Costanza i ruoli affidatogli in questi duri momenti stando sempre sul territorio (nei limiti delle limitazioni e della sicurezza sanitaria) e dando voce a moltissime istanze di numerosi giovani che con entusiasmo e grande partecipazione sono intervenuti nelle varie realtà politiche umbre.

Il movimento della lega giovani ha sempre dato voce ai giovani e ai giovanissimi e i fattori che lo hanno sempre contraddistinto erano, l’amicizia, la semplicità, la partecipazione e l’organizzazione a tutti i livelli partendo in primis dai vertici nazionali ovvero dall’onorevole Andrea Crippa (adesso vice segretario federale) fino ad arrivare al semplice militante, eravamo una grande famiglia che si riconosceva nei principi fondanti del nostro partito e del nostro movimenti con la passione di fare una politica nuova, giovanile e innovativa.

Come molti di voi avranno notato parlo con grande rammarico al passato, perché allo stato attuale non ho più visto i principi che una volta ci rendevano unici, ma ultimamente noto solamente poca partecipazione e poco interesse per il settore giovanile umbro vedendo da parte dei vertici nazionali solo critiche, mancando quindi di quell’attenzione di cui il nostro territorio ha bisogno, Per questo motivo mi associo alle dimissioni dei due coordinatori regionali Pastorelli e Taburchi in quanto non mi riconosco più nei principi di questo movimento giovanile, rimanendo comunque militante attivo all’interno del partito voglio cogliere l’occasione di ringraziare i due coordinatori per il lavoro svolto sperando che il movimento migliori per tornare ai fasti di qualche anno fa dando ai giovani la possibilità di avvicinarsi alla buona politica che solo il nostro partito riesce a fare”. E’ quanto scrive in una nota coordinatore della Lega Giovani Assisi, Terrosi Riccardo.