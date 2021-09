Rinnovo degli organi statutari della Misericordia di Assisi

Domenica 29/8 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi statutari della Misericordia di Assisi. Dalla votazioni sono risultati eletti per il Magistrato: Biagioni Maurizio (confermato Governatore), Aisa Vittorio (vice-governatore), Timi Gianluca (Amministratore), Baldini Ferdinando e Rita Speziali (Segretaria). Nel Collegio dei Sindaci Revisori sono stati eletti: Ascani M. Cristina, Italini Santa e Renga Marco. Per il collegio dei Provibiri eletti Proietti Ernesto, Proietti Coraggi Cristian e Mazzoli Fausto. Nei prossimi giorni tutti gli organi si riuniranno per l assegnazione degli incarichi e delle deleghe operative.