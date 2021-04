Test sierologici gratuiti, l’amministrazione ringrazia la Misericordia

L’amministrazione comunale ringrazia sentitamente la Confraternita della Misericordia di Assisi che nello scorso fine settimana ha effettuato ai cittadini di Palazzo di Assisi dei test sierologici gratuiti, su base volontaria, per la ricerca qualitativa degli anticorpi IgG e IgM anti Sars – Cov – 2 (pungidito), messi a disposizione dalla Regione. Quello di Palazzo è stato il primo appuntamento organizzato da parte della Misericordia di Assisi, che proseguirà nei prossimi giorni in altre parti del nostro territorio.

Nel fine settimana si potranno inoltre effettuare i test organizzati dal Comune in collaborazione con Federalberghi e Confcommercio presso il Palaeventi, effettuati dalla Croce Rossa Italiana di Assisi, destinati a lavoratori ed operatori della filiera del turismo e del commercio per una ripresa in sicurezza.

Come Amministrazione ringraziamo, quindi, la Misericordia, la Croce Rossa e tutte le donne e uomini che la compongono per quello che ha fatto, sta facendo e, siamo sicuri, continuerà a fare per la nostra comunità, a ulteriore dimostrazione di quale e quanto è importante il tessuto associativo e del volontariato per il nostro territorio. Un ringraziamento va anche ai nostri cittadini per la numerosa e volontaria adesione a questa campagna di screening assolutamente importante.