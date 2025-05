Stoppini incontra i cittadini: “Frazioni fondamenta di Assisi”

A Palazzo confronto su opere realizzate e interventi futuri

Stoppini incontra – Si è svolto ieri sera presso la sede della Pro Loco di Palazzo l’incontro tra Valter Stoppini, candidato sindaco di Assisi, i rappresentanti della sua coalizione e i cittadini della frazione assisana. Un confronto pubblico partecipato che ha consentito di esaminare da un lato i progetti già portati a compimento dall’amministrazione uscente, dall’altro le prossime azioni previste per valorizzare ulteriormente il territorio, in vista delle elezioni amministrative.

Durante l’appuntamento, Stoppini ha presentato un quadro puntuale degli interventi condotti nel corso del mandato comunale appena concluso, sottolineando l’importanza delle frazioni nella struttura sociale e identitaria della città. A supporto della continuità politica e amministrativa del percorso avviato, ha presenziato anche la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.

Il bilancio dell’attività amministrativa a Palazzo è stato illustrato partendo dai progetti già completati. Tra questi, la riqualificazione di due aree verdi situate rispettivamente in via Rio di Mora e in via Gastone Biondi. Gli interventi hanno migliorato la fruibilità degli spazi pubblici a disposizione dei residenti, ponendo attenzione al decoro urbano e al benessere collettivo.

Altro punto trattato, la sistemazione del campo sportivo. L’amministrazione ha completato la costruzione della tribuna e ha avviato una serie di lavori di manutenzione straordinaria, comprendenti anche la riqualificazione dell’intero impianto elettrico. Interventi che hanno restituito piena funzionalità e sicurezza all’infrastruttura sportiva, punto di riferimento per la comunità locale.

In ambito scolastico, è stata portata a termine la realizzazione di una copertura esterna all’uscita della Scuola Primaria Don Luigi Milani. Il nuovo spazio ha reso più agevole l’accesso alla struttura e ha previsto anche il miglioramento dei servizi igienici interni, rispondendo alle esigenze evidenziate da famiglie e personale scolastico.

Un altro traguardo raggiunto è stato la creazione di un nuovo parcheggio in viale Michelangelo, intervento che ha permesso di alleggerire la pressione sulla viabilità locale. Sempre in ambito di infrastrutture, è stata estesa la rete idrica in via Prestille, con la contestuale predisposizione di linea e pozzetti per consentire il futuro collegamento dei pali dell’illuminazione pubblica.

Sul fronte della sicurezza e della sorveglianza, si registra l’installazione di telecamere in due aree strategiche: una in viale Michelangelo e l’altra presso il Centro di Vita Associativa (CVA). Un’azione ritenuta essenziale per il controllo del territorio e la prevenzione degli atti vandalici.

L’amministrazione ha inoltre dato attuazione a un ampio piano di manutenzione stradale. Nell’ambito del cosiddetto Piano Strade 2, sono state completate le opere in via Santa Tecla, via dell’Asilo e via delle Macine. A questi si sono aggiunti, con il Piano Strade 3, gli interventi in via Fonte Vena, via Dottori, via Petrignani e via Mora. Ulteriori lavori sono in programma per via Tommaso L. Kock, via D. Mariano Dionigi e via dei Vimini.

Tra le opere programmate, segnalate anche dalle domande del pubblico presente, vi è l’estensione dell’impianto di illuminazione in via Prestille, con l’obiettivo di completare la copertura del tratto stradale ancora privo di luci pubbliche. In parallelo, è prevista la progettazione di nuovi parcheggi al servizio dei residenti e delle attività commerciali.

Sempre su impulso dei cittadini, l’amministrazione si è impegnata a potenziare i dispositivi di videosorveglianza nelle aree di campagna, unitamente all’intensificazione del pattugliamento. Queste misure mirano a rafforzare il presidio del territorio rurale, spesso bersaglio di episodi di microcriminalità.

Nel piano viabilità, sono emerse richieste per l’introduzione di rallentatori di velocità in alcuni punti critici, con particolare riferimento a strade ad alta percorrenza. Attenzione è stata posta anche alla zona industriale, oggetto di un focus mirato per migliorarne la circolazione interna. Tra le azioni in fase di studio, anche il divieto di transito degli autoarticolati nel centro storico di Petrignano.

Il confronto con i cittadini ha consentito al candidato sindaco di raccogliere osservazioni, proposte e sollecitazioni da parte della comunità, in una logica di ascolto e coinvolgimento diretto. I presenti hanno manifestato interesse sia per il consuntivo dell’operato comunale, sia per la progettualità in itinere, dimostrando consapevolezza e partecipazione attiva alla vita amministrativa.

L’incontro rientra in un più ampio ciclo di appuntamenti che Stoppini ha programmato nelle diverse frazioni del territorio comunale, per presentare il proprio programma elettorale e raccogliere suggerimenti dalla popolazione. Dopo Palazzo, prossimi incontri previsti:

Lunedì 5 maggio a Rivotorto, ore 21, presso la Pro Loco.

Martedì 6 maggio doppio appuntamento: ore 18 a Porziano (Salone Confraternita) per i residenti di Pieve San Nicolò, Porziano e Sant’Anna; ore 21 a Pian della Pieve per Costa di Trex, Armenzano e Pian della Pieve.

Il ciclo di incontri si configura come occasione per ribadire l’impegno a proseguire nel solco della valorizzazione delle frazioni, considerate elemento centrale nel progetto amministrativo della coalizione guidata da Valter Stoppini. Nessuna frazione, è stato ribadito, deve sentirsi periferica rispetto al centro. Ogni comunità, grande o piccola che sia, contribuisce alla tenuta sociale e culturale del comune di Assisi, e su queste basi si intende continuare a costruire.