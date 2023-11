Avvento con The Economy of Francesco: Un Tempo per la Pace

The Economy of Francesco, un movimento ispirato a Francesco d’Assisi che promuove una nuova economia amica della Terra e della pace, ha organizzato quattro incontri online in occasione dell’Avvento 2023. Gli incontri, intitolati “Esperar. C’è un tempo per la pace e un tempo per la pace”, si terranno tutti i giovedì di Avvento, a partire dal 30 novembre, alle 9.00 pm (CET).

L’iniziativa mira a riflettere sulla necessità di essere donne e uomini di pace in un mondo in cui l’economia può e deve essere un veicolo di pace. I giovani economisti e imprenditori coinvolti in centinaia di attività e progetti in tutto il mondo si riuniranno per dedicare questi incontri alla riflessione e all’ascolto, in un tempo di attesa e di speranza per tutti.

Gli incontri saranno un esercizio collettivo per ritrovare il senso profondo e le vere ragioni per sperare, sognare e impegnarsi per un mondo nuovo. Si cercherà di aumentare gli atti e gli esercizi virtuosi di speranza, che saranno raccontati e amplificati dai media, perché la speranza è contagiosa, più dello scoraggiamento e della disperazione civile.

Ogni incontro sarà costruito a partire da una riflessione-tema proveniente da un luogo significativo. Il primo tema sarà presentato dall’economista Luigino Bruni dal Santuario del Presepio di Greccio, seguito da altri tre temi presentati da Florianópolis, Betlemme e Piazza San Pietro.

L’Olea Mundi Day è un’occasione per celebrare l’olivo e la sua importanza nella nostra cultura e economia. Con una varietà di attività e presentazioni, l’evento promette di essere un’esperienza educativa e divertente per tutti i partecipanti. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.francescoeconomy.org.