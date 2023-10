Papa Francesco lancia appello a giovani di The Economy of Francesco

Il Papa lancia appello – Papa Francesco ha inviato un messaggio ai giovani partecipanti a The Economy of Francesco, che si sono riuniti in streaming il 6 ottobre presso l’Istituto Serafico di Assisi per il Global Gathering. Nel suo messaggio, il Papa ha invitato i giovani a rimanere uniti e a costruire un’economia basata su valori di fraternità, sostenibilità e giustizia.

Il Papa ha esortato i partecipanti a lavorare per un’economia integrale che sia inclusiva e orientata verso il bene comune. Ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i poveri e di lavorare per i poveri, affermando che “l’economia che uccide, che esclude, che inquina, che produce guerra, non è economia.” Ha sottolineato che l’obiettivo dovrebbe essere quello di costruire un’economia che tenga conto delle esigenze della casa comune, abbracciando un approccio di cura per l’ambiente e per tutte le creature.

Il Papa ha anche richiamato l’attenzione sulla necessità di ampliare la prospettiva economica, affermando che finora lo sguardo sull’economia è stato dominato da una visione maschile e occidentale, escludendo spesso il punto di vista delle donne e delle persone provenienti da diverse parti del mondo. Ha invitato a vedere il mondo attraverso gli occhi degli esclusi e degli ultimi, cercando di ridurre le disuguaglianze e promuovendo la redistribuzione.

Il Papa ha proposto l’idea di un’economia della terra e un’economia del cammino. L’economia della terra implica una cura attenta della casa comune, comprendendo non solo l’ambiente fisico ma anche le relazioni umane e sociali. Ha sottolineato che per fare economia in modo autentico, è necessario adottare uno sguardo che parta dalle periferie e che tenga conto delle esigenze delle comunità marginalizzate.

Quanto all’economia del cammino, il Papa ha richiamato l’esempio di San Francesco d’Assisi, che intraprese un cammino di riforma economica e spirituale. Ha invitato i giovani a non avere paura delle tensioni e dei conflitti che possono emergere durante questo cammino, ma piuttosto a cercare di abitarli e di umanizzarli.

Nel corso dell’evento, sono stati presentati progetti che promuovono l’alfabetizzazione digitale e l’imprenditoria per i migranti in Cile e che forniscono accesso all’acqua potabile e non inquinata alle popolazioni indigene delle Filippine. Il Papa ha incoraggiato questi sforzi come esempi concreti di un’economia che serve l’umanità e la casa comune.

In conclusione, Papa Francesco ha espresso la sua fiducia nei giovani e li ha esortati a essere pionieri nell’edificare un mondo più giusto, equo e solidale attraverso un’economia fraterna. Ha chiuso il suo messaggio con un affettuoso “vi voglio molto bene”, sottolineando l’importanza del loro impegno per il bene comune.