The Economy of Francesco, Summer School andare oltre il capitalismo

La seconda edizione della Summer School Internazionale, organizzata da The Economy of Francesco (EoF), si avvicina e promette di essere un’esperienza arricchente per i giovani partecipanti. La Summer School si svolgerà presso il Santuario Francescano della Verna, a Chiusi della Verna, Arezzo, dal 18 al 23 giugno, con il titolo “Capitale spirituale, sociale e narrativo: per andare oltre il capitalismo“.

Fin dal 2019, anno in cui Papa Francesco ha invitato giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo a ri-animare l’economia, i giovani di EoF si sono dedicati alla promozione di un nuovo paradigma economico. Questa edizione della Summer School approfondirà le forme di capitale che sostengono la costruzione di tale paradigma.

Il tema del capitale spirituale è stato sottolineato dallo stesso Papa Francesco durante l’incontro globale con giovani economisti e imprenditori nel settembre 2022. Ha evidenziato che “il primo capitale di ogni società è il capitale spirituale, perché è quello che ci dà le ragioni per alzarci ogni giorno e andare al lavoro, e genera quella gioia di vivere necessaria anche all’economia“.

Matteo Rizzoli, professore associato di Politica Economica presso l’Università LUMSA e coordinatore della Summer School, spiega che i capitale sociale, narrativo e spirituale sono fondamentali perché sottolineano la dimensione umana, sociale e culturale dell’economia. Il capitale sociale favorisce la fiducia e la collaborazione, promuovendo resilienza e sostenibilità. Il capitale narrativo influenza le scelte e i comportamenti delle persone, trasmettendo valori e promuovendo equità e innovazione. Infine, il capitale spirituale riconosce che la ricchezza materiale da sola non garantisce il benessere e che valori come la compassione e il rispetto per la natura sono altrettanto importanti. L’integrazione di questi aspetti è fondamentale per un’economia più inclusiva, resiliente e orientata al benessere delle persone e del pianeta.

Valentina Rotondi, docente e ricercatrice presso SUPSI e Nuffield College, coordinatrice della Summer School, aggiunge che il capitale narrativo e quello spirituale contribuiscono a costruire una visione del mondo (la weltanschauung) che identifica in modo univoco una persona, un’organizzazione,