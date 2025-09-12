Assisi investe su cultura e scuola con fondi ministeriali

Approvata variazione di bilancio per due progetti strategici

Assisi investe su cultura – Con una decisione unanime presa durante la seduta del Consiglio Comunale dell’11 settembre 2025, il Comune di Assisi ha compiuto un passo decisivo verso il rafforzamento delle sue infrastrutture culturali ed educative. La variazione di bilancio approvata consentirà all’amministrazione di candidarsi a due bandi ministeriali, uno promosso dal Ministero dell’Interno e l’altro dal Ministero del Turismo, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti significativi per due interventi di grande impatto.

Il primo riguarda il completamento dei lavori al Teatro Metastasio, cuore pulsante della vita culturale cittadina, per il quale sono stati stanziati 3,5 milioni di euro. Il secondo intervento, ancora più sentito dalla comunità, è la messa in sicurezza della scuola primaria Luigi Masi di Petrignano, con un investimento previsto di 3,8 milioni di euro. Entrambi i progetti rappresentano una risposta concreta alle esigenze del territorio, con ricadute positive sul piano sociale e formativo.

Il comunicato stampa diffuso dal gruppo consiliare Patto Civico per Assisi, che comprende i rappresentanti di Assisi Domani e Assisi Civica, sottolinea la soddisfazione per l’approvazione della delibera. I consiglieri Luigi Bastianini, Nico Perini e Sonia Gaudenzi hanno espresso un convinto apprezzamento per l’iniziativa, evidenziando come essa rifletta una visione politica attenta ai bisogni reali dei cittadini.

«Investire in cultura e istruzione significa investire nel futuro della nostra comunità», si legge nel comunicato, che ribadisce l’importanza di garantire spazi sicuri e funzionali per la crescita delle nuove generazioni e per la promozione del patrimonio artistico locale.

L’amministrazione comunale, con questa scelta, dimostra una volontà chiara: rafforzare i servizi essenziali e valorizzare i luoghi simbolo della città. Il Teatro Metastasio, in particolare, è considerato un punto di riferimento strategico per la vita culturale di Assisi, mentre la scuola di Petrignano rappresenta un presidio educativo fondamentale.

Il comunicato stampa del Patto Civico per Assisi si chiude con un messaggio di fiducia: la politica locale può e deve essere strumento di cura e progresso per la collettività.