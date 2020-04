Nessun nuovo caso positivo di Covid -19 ad Assisi, altre 6 persone guarite

Altre 6 persone che avevano contratto il coronavirus sono guarite. Salgono così a 19 i casi di cittadini di Assisi completamente ristabiliti dal Covid-19. In 3 restano ricoverati e 8 sono in isolamento domiciliare. Nessun nuovo caso positivo.

Questo il quadro della situazione della pandemia nel territorio di Assisi. Lo comunica il sindaco Stefania Proietti dopo aver ricevuto la consueta comunicazione ufficiale da parte dell’autorità sanitaria competente.

“La situazione ad Assisi – ha affermato il sindaco – è in netto miglioramento per quanto riguarda i concittadini affetti dal coronavirus e con soddisfazione possiamo affermare che da giorni non si registrano nuovi casi positivi. Questo ci fa ben sperare ma dobbiamo continuare ad attenerci alle regole, dobbiamo continuare a restare a casa perché solo così facendo riusciamo a fermare la diffusione del contagio. La guardia non va assolutamente abbassata, quindi evitare di uscire se non proprio necessario e quando si esce adottare tutte le misure indicate, dalla mascherina ai guanti, compreso il distanziamento sociale nei luoghi in cui si trovano altre persone”.