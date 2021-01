Bando per volontari progetti Servizio civile universale scade a febbraio

BANDO 2020 per la selezione di n. 4 Operatori Volontari da impiegare in Progetti di Servizio Civile Universale Scadenza domanda di partecipazione: 15/02/2021

La Misericordia di Assisi comunica che è stato pubblicato il bando per la selezione di Operatori Volontari da impiegare nel 2021 per il progetto “Mettiamoci in moto 2020”.

CODICE SEDE ASSISI 181687

• La raccolta delle domande avverrà con modalità online attraverso la piattaforma DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivileit

• 1 cittadini residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, Sistema Pubblico di Identity Digitale, sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale: www.agid.gov.it/itZpiattalorme/spid sono disponibili tutte lc informazioni su cosa 610 SPID, quali servizi offre e come si richiede.

• Per la domanda On-line di Servizio Civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la possibility di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla Home Page della piattaforma stessa. Per tutte le informazioni riguardanti ii Bando, la guida alla compilazione delle domande, dubbi ed attivazione SPID, i Giovani possono consultare it sito internet del Dipartimento at seguente indirizzo: http://www.scelgoilserviziocivile.gov.iti.

Requisiti di ammissione al bando:

• Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purche it candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; • Aver compiuto it diciottesimo anno di eta e non aver superato it ventottesimo anno di eta (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; • Non aver riportato condanna anche non definitive alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di identity inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione, o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Non possono presentare la domanda i giovani che:

• Appartengono ai corpi militari o alle forze di polizia; • Intrattengono, all’atto della pubblicazione del presente Bando, con L’Ente Titolare del Progetto rapporti di lavoro di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a 3 mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti. Possono presentare domanda di servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti, di cui al presente articolo:

• Nel corso del 2020, a causa degli effetti dell’emergenza Covid 19, abbiano interrotto il Servizio volontariamente, o il Progetto sia stato interrotto definitivamente dall’ente, solo in questi casi il limite di età può essere di 29 anni e 364 giorni. • Abbiano interrotto il Servizio Civile Nazionale o Universale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’Ente che ha causato la revoca del Progetto, oppure a causa di chiusura del Progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’Ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

• Abbiano interrotto il Servizio Civile Nazionale o Universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

• Abbiano già svolto il Servizio Civile nell’ambito del Progetto sperimentale Europeo International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei Progetti per i Corpi Civili di Pace. • Abbiano già svolto il “Servizio Civile Regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma;

• Le operatrici volontarie ammesse al servizio Civile in occasione di precedenti selezione successivamente posta in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti. Le domande di partecipazione devono essere presentate

On-line sul sito: https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14:00 de115 Febbraio 2021.

Il compenso è stato elevato a euro 439,50 mensili.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il governatore della Misericordia di Assisi Maurizio Biagioni al numero 330.281336

Il Governatore Maurizio Biagioni