Case popolari, pubblicato il bando le domande entro il 30 dicembre

E’ stato pubblicato il bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica (comunemente definite case popolari). Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 dicembre.

I requisiti per l’assegnazione sono la cittadinanza italiana (o la condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno per lungo periodo che esercitano attività lavorativa o la condizione di status rifugiato e protezione), la residenza anagrafica o l’attività lavorativa stabile o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune, l’assenza di procedimenti in corso per l’assegnazione di alloggi presso altri comuni del territorio regionale e assenza di precedenti assegnazioni di alloggi pubblici, non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio o quota ovunque ubicato sul territorio nazionale, la capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 12 mila euro, assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Per partecipare al bando la domanda va presentata compilando un apposito modulo, con tutti gli allegati, in distribuzione presso gli uffici del Comune (servizi di portierato in piazza del Comune oppure nella sede di Santa Maria degli Angeli) oppure scaricabile dal link https://www.comune.assisi.pg.it/2023/10/13/ers2023/ .

Va consegnata a mano all’ufficio protocollo in piazza del Comune, 10, o all’ufficio gestione edilizia residenziale pubblica nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli (esclusivamente il martedì dalle 10,30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17, e il venerdì dalle 10.30 alle 13) oppure spedita con raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Assisi, piazza del Comune, 10, 06081, Assisi o ancora via pec all’indirizzo di posta elettronica comune.assisi@postacert.umbria.it.

Dopo la scadenza del bando, il competente ufficio comunale provvederà all’istruttoria delle domande assegnando i relativi punteggi sulla base delle condizioni previste dai regolamenti. La graduatoria che sarà approvata entro 90 giorni dalla scadenza del bando resterà in vigore per 2 anni. Le modalità e le procedure per la scelta e la consegna dell’alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario sono stabilite dal regolamento comunale.