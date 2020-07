Chiama o scrivi in redazione

Emergenza Covid: “Grazie Misericordia di Assisi, siete stati eccezionali”

I

l comune di Assisi, nella persona del sindaco, Stefania Proietti, ha ringraziato, in una solenne cerimonia, tutti i volontari della Misericordia di Assisi che, durante i mesi dell’emergenza Covid19, hanno collaborato con professionalità, fronteggiando con impegno la difficile, quanto imprevista situazione.

“Abbiamo dimostrato che nell’emergenza vince la solidarietà, la fraternità che voi rappresentate – è quanto ha dichiarato il sindaco di Assisi durante la cerimonia -. Io credo di poter dire che quello che ha fatto la Misericordia è davvero un’eccellenza incomparabile su tutta la scala comunale di zona sociale. Noi tutti abbiamo avuto paura, ma chi stava al fronte rischiava di più e voi stavate lì, sulla linea di separazione tra chi stava male e chi stava bene”.

La cerimonia si è svolta a Palazzo di Assisi, dove la Misericordia ha la sede. Una Santa Messa ha preceduto la consegna degli attestati a tutti i volontari che si sono prodigati in questa difficile attività.

“Il vostro ruolo è importantissimo – ha concluso il Primo Cittadino – e ancora non possiamo abbassare la guardia e soprattutto è necessario fare cultura della prevenzione con i nostri cittadini e ognuno di voi, esperto sanitario, per noi è il diffusore di una buona cultura della prevenzione che è quella che ci salva la vita, la salva ai nostri cari. Siete stati eccezionali, grazie amici della Misericordia”. La cerimonia si è svolta rispettando tutte le norme di sicurezza, indossando la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza.

Nell’occasione sono state ringraziate anche le forze dell’ordine.

La Misericordia di Assisi durante l’emergenza Coornavirus si è occupata del servizio di pre-Triage, attivo all’esterno dell’ospedale di Assisi, nei pressi del Pronto soccorso. Il loro compito è stato quello di effettuare una serie di controlli ai pazienti, per evitare che un sospetto contagiato potesse entrare all’interno del Pronto Soccorso. Il pre-triage di pazienti, presunti affetti da Coronavirus Covid 19, si è svolto all’interno di una casetta di legno donata dalla Buini Legnami.

La Misericordia ha gestito il tutto rispettando le norme previste dal decreto ministeriale. Il personale volontario che ha attuato i servizi durante il pre-triage ha utilizzato, come da regolamento, mascherine, disinfettanti igenico-sanitari per le mani e per l’ambiente, mantenendo una distanza di almeno due metri da tutti i pazienti. Questo ha evitato la diffusione del Coronavirus.

Alla consegna ha partecipato anche il Consigliere di Assisi Domani, Giuseppe Cardinali e due Carabinieri della stazione di Petrignano di Assisi. Prima della cerimonia della consegna degli attestati è stata celebrata la Santa Messa, ad officiarla padre Salvatore Mario Filippone, parroco di Palazzo di Assisi e il diacono Maurizio Biagioni, Presidente – Governatore della Misericordia di Assisi.