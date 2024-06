Morte di Ennio Verducci, il cordoglio della Sindaca di Perugia

Con profonda tristezza e commozione, la Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha espresso il suo più sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Ennio Verducci, avvenuta oggi durante lo svolgimento del suo lavoro. L’operaio ha perso la vita sulla E45, suscitando dolore e sgomento nella comunità.

In un momento di così grande sofferenza, la Sindaca Ferdinandi, a nome proprio e dell’intera comunità, ha voluto esprimere vicinanza e affetto alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Verducci. “In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi”, ha dichiarato la sindaca, manifestando il comune sentimento di lutto e solidarietà.

La tragica morte di Verducci ha riportato alla ribalta la questione cruciale della sicurezza sul lavoro. La Sindaca Ferdinandi ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale per migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, sottolineando l’importanza di adottare misure concrete e propositive per evitare che simili tragedie si ripetano. “Ribadiamo con fermezza il nostro impegno che sarà propositivo e concreto, sul tema della sicurezza sul lavoro, affinché tragedie come questa non abbiano più a ripetersi”, ha affermato la sindaca, aggiungendo che “la sicurezza e la dignità dei lavoratori saranno sempre la nostra priorità”.

La scomparsa di Ennio Verducci è un duro colpo per tutta la comunità, che ora si trova a riflettere sulle misure necessarie per garantire la sicurezza di chi ogni giorno svolge il proprio lavoro. L’incidente sulla E45 evidenzia la necessità di una maggiore attenzione e di azioni decisive per prevenire ulteriori perdite di vite umane sul posto di lavoro.

La Sindaca Ferdinandi ha concluso il suo messaggio di cordoglio con un appello all’unità e alla solidarietà, invitando tutti a sostenere la famiglia di Verducci in questo momento di dolore. La comunità è chiamata a unirsi non solo nel lutto, ma anche nell’impegno condiviso per una maggiore sicurezza sul lavoro, affinché tragedie simili possano essere evitate in futuro.

La perdita di Ennio Verducci rappresenta non solo una tragedia personale per i suoi cari, ma anche un monito per tutti noi sull’importanza della sicurezza e della dignità dei lavoratori.