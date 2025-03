Nuovi servizi sociali e sanitari della Misericordia di Assisi

Progetto “Muoversi & non Solo” con aziende private e nuovo mezzo

La Misericordia di Assisi amplia i servizi di assistenza sanitaria e sociale con il progetto “Muoversi & non Solo”, sviluppato in collaborazione con aziende private. L’iniziativa prevede l’impiego di una nuova Dacia Jogger Station Wagon destinata ai volontari per supportare le famiglie del territorio.

La presentazione ufficiale si terrà martedì 1 aprile alle ore 11:00 presso la sala del Consiglio comunale di Assisi. Parteciperanno il Sindaco di Assisi Valter Stoppini, l’Assessore alle Politiche Sociali Massimo Paggi, il Governatore della Misericordia Gianluca Timi, insieme a Laura Pesciarelli e Luca Biagiotti di Eventi Sociali.

Il progetto mira a offrire un ulteriore supporto a persone in difficoltà per i prossimi quattro anni. Oltre al nuovo mezzo, una Fiat Tipo Station Wagon, verranno coperti i costi di manutenzione, cambio gomme stagionale, bollo, assicurazione R.C. Auto e Kasko. Tali spese saranno sostenute da Eventi Sociali.

Nel 2024, i 60 volontari della Misericordia hanno garantito oltre 6.500 interventi, coprendo più di 200.000 km tra emergenze, trasporti sanitari e sociali nei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. “Le richieste sono in aumento e abbiamo bisogno di nuovi mezzi per garantire il servizio – afferma il Governatore Gianluca Timi –. Ogni giorno supportiamo persone che necessitano di accompagnamento presso strutture sanitarie in Umbria e fuori regione.”

Eventi Sociali, attiva da 10 anni, ha realizzato oltre 100 progetti in Italia, di cui 22 in Umbria, percorrendo oltre 1 milione di km e assistendo più di 300.000 persone. “Ogni tre minuti – spiega Laura Pesciarelli – una persona in difficoltà usufruisce di uno dei nostri progetti. Siamo orgogliosi di sostenere la Misericordia di Assisi e i suoi volontari.”

Il progetto è reso possibile dal contributo delle prime 20 aziende del territorio, che avranno il proprio logo sul mezzo. La partecipazione offrirà vantaggi fiscali alle imprese aderenti. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 1813047 (responsabile Laura Pesciarelli).