Patriote d’Italia: Fratelli d’Italia premia la Presidente del Serafico di Assisi

Stamani, nell’ambito dell’iniziativa “Patriote d’Italia” il coordinamento provinciale di Perugia di Fratelli d’Italia con una delegazione composta dal Deputato Emanuele Prisco e dal sen. Franco Zeffini, il coordinatore di Assisi Federico Calzolari e la vice coordinatore provinciale Francesca Traica, hanno consegnato un tricolore a Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, centro di eccellenza per bambini e ragazzi con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Un modo per ringraziare simbolicamente anche tutte quelle donne che in questi anni si sono rese protagoniste di varie forme di patriottismo, come la dott.ssa Di Maolo, da anni impegnata alla guida dell’Istituto, punto di eccellenza italiana ed esempio di cura, attenzione e dignità della persona.