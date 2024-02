Servizio civile, nove posti a disposizione in diocesi

Le iscrizioni entro il 15 febbraio ore 14

La data di scadenza per presentare le domande è fino alle ore 14 del 15 febbraio come adesione ai progetti di Servizio civile universale che il dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, nel bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare nel biennio 2024/2025.

Tra i posti disponibili, anche i nove posti messi a disposizione con i tre progetti della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.

Il primo progetto – Rete in ascolto (Centro di ascolto) – ha durata di 12 mesi, 25 ore settimanali su 5 giorni, 2 posti disponibili di cui 1 riservato a giovani con minori opportunità in condizione di difficoltà economica (con Isee inferiore o uguale a 15mila euro) per il Centro di volontariato sociale (CVS) di Gualdo Tadino e 2 posti al CVS di Nocera Umbra.

“Gettare le reti” (Emporio della solidarietà 7 Ceste a Santa Maria degli Angeli) è l’altra possibilità a disposizione che dura ugualmente 12 mesi, per 25 ore settimanali su 5 giorni, 3 posti disponibili di cui 1 riservati a giovani con minori opportunità in condizione di difficoltà economica (Isee inferiore o uguale a 15mila euro).

Infine “Farsi prossimi” (Mensa Casa Papa Francesco): 12 mesi, 25 ore settimanali su 6 giorni, 2 posti disponibili di cui 1 riservato a giovani con minori opportunità in condizione di difficoltà economica (con Isee inferiore o uguale a 15mila euro).

Per candidarsi occorre avere tra i 18 e i 28 anni e i requisiti richiesti sono quelli previsti dal D.Lgs 40/2017.

Le domande vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda online (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le 14 del 15 febbraio. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto e l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è pari a 507,30 euro.