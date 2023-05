Angelana, tutto pronto per il 5° Trofeo “Città di Assisi

Fervono ormai da giorni i preparativi per l’edizione 2023 del Trofeo “Città di Assisi”, giunto alla quinta edizione e pronto ad aprire i battenti già nella giornata di venerdì 12 maggio, quando tutte le 8 formazioni che parteciperanno alla rassegna avranno modo di godersi le bellezze della città di San Francesco.

Perché da sempre il torneo giovanile, riservato a formazioni Esordienti Under 13 (quindi rivolto a ragazzi nati nel 2010), fonde il lato calcistico e sportivo a quello spirituale: prima di scendere in campo ad ognuno dei protagonisti verrà consegnato il Tau, con annessa visita ai luoghi più noti del mondo francescano, con visita guidata all’interno della Basilica Inferiore e Superiore.

Il tutto in coda a una prima giornata densa di significati, che alle 17 vedrà la presenza dell’ex calciatore professionista Andrea Ranocchia presso il Centro Convegni “Colle del Paradiso” per il consueto incontro d’apertura della manifestazione.

L’ex giocatore dell’Inter parlerà ai tanti ragazzi presenti in sala, raccontando la sua esperienza nel mondo del calcio professionistico e provando anche a rispondere alle domande e alle curiosità dei giovani atleti. Durante l’incontro, fortemente voluto dal comitato organizzatore, ci sarà modo di omaggiare le squadre arrivate ad Assisi per partecipare al torneo, alla presenza anche del presidente del Comitato Regionale Umbro della LND, dott. Luigi Repace. Successivamente in serata, dopo la visita guidata in Basilica, tutte le squadre si trasferiranno al “Valle d’Assisi” dove è in programma la cena inaugurale della kermesse.

Il programma calcistico inizierà sabato 13 maggio alle ore 10 con le prime due gare dei gironi eliminatori che vedranno impegnate Angelana-Atalanta (girone A) e Bologna-Inter (girone B). A seguire, alle 11,20, in campo Juventus-Salernitana (girone A) e Sampdoria-Monza (girone B). Nel pomeriggio si disputeranno le gare della seconda tornata (fischio d’inizio alle 15,50 e alle 17,10), poi domenica 14 maggio al mattino si concluderanno le sfide della fase eliminatoria (orari invariati: 10 e 11,20), con le semifinali tra le prime due classificate di ogni girone in programma domenica alle 15,30 e la finalissima alle 17. Per poter consultare l’intero programma e la brochure di presentazione dell’evento è possibile andare direttamente a questo link: TROFEO CITTA’ D’ASSISI 2023. È inoltre attiva da qualche giorno la nuova pagina Facebook ufficiale del torneo, dove sarà possibile seguire gli aggiornamenti con tutti i risultati, i marcatori e le foto delle gare (non sono previste dirette video).

Lo scorso fine settimana è partita anche la macchina organizzativa del 6° Memorial “Lucio Tarpanelli”, il torneo dedicato a tutte le formazioni della scuola calcio che coinvolge tantissime società provenienti da tutta l’Umbria. I primi a scendere in campo sono stati i ragazzi della categoria Piccoli Amici, che hanno vissuto una splendida giornata di divertimento, complice anche il meteo decisamente benevolo.