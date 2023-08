ASD Angelana 1930 e CTF Medical ancora insieme

Da due anni c’è una partnership che ha dimostrato di funzionare, e pure bene. È quella tra ASD Angelana 1930 e CTF Medical, il centro polifunzionale di Santa Maria degli Angeli, all’avanguardia sia per ciò che riguarda la cura degli atleti, sia per tutte le esigenze in ambito diagnostico, fisioterapico e di consulenza medica.

Una collaborazione nata appena dopo la pandemia, in un momento particolarmente delicato dal punto di vista medico e sociale, che pure s’è rivelato un formidabile incontro tra due realtà che parlano la stessa lingua. Perché anche nel mondo del calcio termini come prevenzione e cura del proprio corpo sono diventanti fondamentali per consentire ad atleti di qualunque età di poter esprimere le proprie qualità in modo sano e sicuro.

PUNTO DI RIFERIMENTO Il connubio tra ASD Angelana 1930 e CTF Medical proseguirà anche nella stagione 2023-24. Questo grazie ai buoni rapporti con Fabrizio Serena, ex calciatore giallorosso, che dal 2021 è tornato a far parte della famiglia angelana con un ruolo di dirigente nei quadri del settore giovanile. “Essendo stato prima giocatore, e poi adesso dirigente, mi lega a questa società un rapporto davvero speciale.

Il nostro centro medico è a disposizione di tutta la comunità, in particolar modo quella legata al calcio che conta un bacino di utenti davvero importante. Il nostro è in servizio rivolto sia alla società Angelana, sia soprattutto alle famiglie dei ragazzi, che possono trovare in noi un punto di riferimento per qualunque tipologia di richiesta.

Il rinnovo della convenzione va nella direzione di una collaborazione che s’è rivelata essere proficua, con viva soddisfazione da ambo le parti”. CTF Medical nelle settimane scorse ha collaborato anche con il Cosenza, formazione di Serie B che ha svolto la preparazione estiva ad Assisi, con vivo compiacimento anche del presidente del CDA del centro medico Rita Nardone, ben contenta anche della prosecuzione del rapporto con l’Angelana.

SCONTI PER TESSERATI E FAMIGLIE La convenzione prevede la possibilità per tutti i tesserati dell’Angelana, sia del settore agonistico che della scuola calcio di base, di poter effettuare visite specialistiche con una scontistica vantaggiosa, che potrà essere utilizzata anche dai familiari in linea diretta nel caso in cui avessero necessità di effettuare alcuni esami. Tutti i componenti della prima squadra, già al lavoro da alcuni giorni agli ordini di mister Cotroneo, hanno svolto le visite mediche di rito al CTF e potranno usufruire di percorsi riabilitativi agevolati nel caso di rieducazioni legate a infortuni.