Coppa Italia, Virtus Assisi cade in casa nel derby

Si sgonfia improvvisamente in Coppa la Virtus Assisi che esce sconfitta nel derby in casa al PalaSir contro la Sicoma Valdiceppo 74-89. Un atteggiamento non del tutto giusto all’approccio alla gara da parte dei ragazzi di coach Piazza. 21-15 avanti alla prima frazione la Virtus, poi Valdiceppo passa avanti 36-37 a metà gara. Terzo quarto che si chiude 53-62 e gli ospiti vanno via decisi precisi al tiro. Virtus scarica e Valdiceppo molto più convinta. Finisce 74-89 per gli ospiti che vendicano subito la sconfitta casalinga in casa in campionato sempre nel derby con la squadra assisisiate. Per la Virtus Assisi c’è da lavorare dopo la grande partenza in campionato.

Virtus Assisi – Valdiceppo Basket 74-89

Virtus Assisi: Capezzali G. 9, Santantonio 3, Alessandri 11, Papa ne, Provvidenza 6, Capezzali T. 2, Meccoli 13, Peychinov 30, Iovene ne, Fondacci ne, Zefi ne, Landrini. All. Piazza

Valdiceppo: Rosini ne, Anastasi 14, Speziali 5, Argalia ne, Meschini 14, Orlandi 10, Ambrosino 11, Taccucci, Casuscelli 13, Berardi 8, Giannullo ne, Burini 14. All. Fioravanti

Parziali: 21-15, 15-22, 17-25, 21-27.

Progressivi: 21-15, 36-37, 53-62, 74-89.

Usciti per 5 falli: nessuno

Top Rimbalzi: Provvidenza 9 (Assisi); Ambrosino 10 (Valdiceppo)

Top Assist: Meccoli 6 (Assisi); Meschini 5 (Valdiceppo)