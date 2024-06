Francesco Ercolanetti si unisce all’ASD Assisi Calcio 2023

Francesco Ercolanetti – L’ASD Assisi Calcio 2023, sotto la guida del Direttore Sportivo Loris Gervasi, ha fatto un passo significativo per rafforzare la sua formazione. Hanno annunciato l’ingaggio di Francesco Ercolanetti, un portiere di grande talento nato nel 2005. Francesco non è nuovo al mondo del calcio, avendo maturato esperienze preziose in diverse squadre di rilievo, tra cui Arezzo, Atletico BMG e Città di Castello.

Francesco Ercolanetti è noto per le sue abilità eccezionali come portiere. La sua esperienza e la sua abilità nel difendere la porta sono state riconosciute da numerose squadre in passato. Ora, con il suo trasferimento all’ASD Assisi Calcio 2023, si prevede che porterà la sua esperienza e le sue competenze a un nuovo livello, contribuendo significativamente alla squadra.

L’ingaggio di Francesco è un chiaro segno dell’impegno dell’ASD Assisi Calcio 2023 nel costruire una squadra forte e competitiva. Sotto la guida esperta del Direttore Sportivo Loris Gervasi, la squadra si sta preparando per affrontare le sfide future con rinnovato vigore.

La società ha esteso un caloroso benvenuto a Francesco, esprimendo entusiasmo per il suo arrivo. Con il suo ingresso, l’ASD Assisi Calcio 2023 si aspetta di migliorare ulteriormente le sue prestazioni nei prossimi incontri.

In conclusione, l’ingaggio di Francesco Ercolanetti all’ASD Assisi Calcio 2023 è un evento significativo che segna un nuovo capitolo sia per il giocatore che per la squadra. Con grandi aspettative e speranze, tutti attendono con impazienza di vedere Francesco in azione nella nuova stagione.