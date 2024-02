La Virtus Assisi batte in rimonta la Taurus Jesi al PalaSir

La Virtus Assisi batte in rimonta la Taurus Jesi al PalaSir di Santa Maria degli Angeli e prosegue la propria corsa in campionato. Davanti al pubblico di casa la partita termina con il punteggio ampio di 90-84, con una Virtus Assisi che ha faticato non poco per avere la meglio sugli avversari, mai domi.

IL MATCH Jesi parte meglio. Partita in cui gli ospiti danno da subito del filo da torcere ai padroni di casa.

A 5 minuti dalla fine del quarto ospiti avanti di 10 punti: 5-15. Virtus che fatica a trovare la via del canestro, Jesi che prova ad allungare. Due bombe da 3 di Jack Anastasi permettono alla Virtus Assisi di ridurre il passivo, ma il primo quarto termina Virtus 16 e Taurus Jesi 26.

Nel secondo quarto partono sempre meglio gli ospiti che amministrano il vantaggio. La Virtus resta nel match, i canestri di Ouro Bagna e Guido Provvidenza permettono ai padroni di casa di accorciare il distacco. Al riposo si va sul 41-47 per la squadra marchigiana. Terza frazione in cui gli ospiti partono fortissimo e il parziale è di 0-9. 41-56 e la Virtus fatica.

I canestri di Genjac però riportano sotto la Virtus, che piano piano rimonta e si avvicina, ospiti alle corde: una bomba da 3 di Bugionovo firma il sorpasso a quattro dal termine. 60-59 e il palazzetto adesso esulta. Mancano 5 minuti alla chiusura del quarto, Jack Anastasi infila due tiri da 3 punti che scavano un leggero margine.

Suona la sirena, 70-67 Virtus Assisi. Ultima frazione in cui il palazzetto trascina i ragazzi rossoblu. Coach Piazza centellina le forze in campo dalla panchina, 81-75 a metà quarto. La Virtus amministra e resiste agli attacchi avversari, finisce 90-84. Virtus che fatica, ma vince contro una squadra che non ha mai mollato.

Chemiba Virtus Assisi – Wispone Taurus Jesi 90-84

Assisi: Santantonio 5, Pagano ne, Bugionovo 8, Provvidenza M. 7, Anastasi J. 15, Provvidenza G. 10, Ouro Bagna 15, Genjac 26, Razzi 2, Zefi ne, Anastasi F. 2, Ciancabilla ne. All. Piazza

Jesi: Moretti 2, Ortenzi 3, Marziali 17, Giulietti 1, Marcone 8, Zandri 21, Yusuf 10, Pesce 8, Pistola ne, Pierleoni 18. All. Latini

Parziali: 16-26, 25-21, 29-20, 20-17

Progressivi: 16-26, 41-47, 70-67, 90-84

Usciti per 5 falli: Santantonio (Assisi)