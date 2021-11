Chiama o scrivi in redazione

Virtus Assisi vince il derby umbro contro Sicoma Valdiceppo

Una grandissima Virtus Assisi passa a domicilio nel derby umbro a Ponte San Giovanni e batte la Sicoma Valdiceppo 65-71. Una gara bella e avvincente fra due formazioni forti e preparate. Decisivo l’ultimo quarto di gioco con i ragazzi di coach Piazza reattivi nel finale con una prova a dir poco entusiasmante dopo essere stati rimontati dalla squadra di casa.

Ufficio Stampa Virtus Assisi

Primo quarto di partita equilibrata nei primi minuti poi subito un tiro da tre di Casuscelli crea il primo break per Valdiceppo che va avanti in maniera decisa nel punteggio: 14 a 8 a cinque minuti dalla fine della prima frazione. La Virtus risponde subito presente e Alessandri riporta sotto i suoi con due bombe dalla lunga distanza, 17 a 16 a un minuto dalla fine. Ancora Alessandri impatta sul 19 pari. Poi un contropiede di Ambrosino fissa il risultato sul 21 a 19 alla prima seirena padroni di casa avanti di un punto.

Nella seconda frazione parte bene Valdiceppo, ma la Virtus non molla e grazie a un ritrovato Peychinov e a una bomba di Landrini rimane attaccata alla partita. 30 a 29 a cinque dalla fine sul tabellone. Partita equilibrata a pari 34 a tre dalla fine. La Virtus mette la testa avanti con un canestro di Peychinov 37-38. Poi Burini riporta la Valdiceppo a +2, ma ancora Peychinov allo scadere dalla lunga a segno e manda la Virtus al riposo sul +1. Valdiceppo 40 Virtus e Virtus Assisi 41.

Al rientro dagli spogliatoi dopo la pausa lunga la gara procede in equilibrio con un ottimo Alessandri da un lato e Ambrosino dall’altro. Gli ospiti insistono e cercano la fuga. 48 a 53 per la Virtus a quattro minuti dalla fine. Lo strappo ospite arriva con un contropiede di Meccoli porta la Virtus a +7. 50-57 e la Virtus adesso spinge. Finisce 54-60 per una buonissima Virtus Assisi che ora vuole vincerla.

Ultimo quarto decisivo per la squadra di Gianmarco Piazza. Una bomba di Casuscelli riporta subito sotto Valdiceppo. Orlandi la pareggia a 60 pari a 6 dalla fine. Ancora Casuscelli da 3 porta avanti Valdiceppo ed è +1 a cinque dalla fine. E’ ora che esce ancora una grande Virtus. Un tiro libero di Alessandri e un tiro da tre di Capezzali riportano sopra gli ospiti 63-66 che diventano 65-69 a 30 secondi dalla fine. Ancora Capezzali in stato di grazia dalla lunetta porta la Virtus sul +6. 65-71 e la Virtus è al traguardo. Finisce così. Immensa Virtus!

Valdiceppo Basket – Virtus Assisi 65-71

Valdiceppo: Anastasi F., Rosini ne, Anastasi J., Speziali 5, Argalia ne, Meschini 15, Orlandi 10, Ambrosino 21, Taccucci, Casuscelli 9, Berardi ne, Burini 5. All. Fioravanti

Assisi: Capezzali G. 3, Santantonio 6, Alessandri 19, Papa ne, Provvidenza 7, Capezzali T. 12, Meccoli 10, Peychinov 11, Iovene ne, Fondacci ne, Zefi ne, Landrini 3. All. Piazza

Parziali: 21-19, 19-22, 14-19, 11-11.Progressivi: 21-19, 40-41, 54-60, 65-71. Usciti per 5 falli: Alessandri (Assisi)