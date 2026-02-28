Vittoria schiacciante della Virtus Assisi: battuto Lanciano 56-85
Netta affermazione esterna per la Virtus Assisi che espugna il parquet dell’Unibasket Lanciano con il punteggio di 85-56, al termine di una gara sempre condotta dagli ospiti e indirizzata già nei primi due quarti.
La formazione assisana parte con grande intensità offensiva, chiudendo il primo periodo avanti 24-17. Lanciano prova a restare in scia grazie alle iniziative di Gaspani e Lome, ma la maggiore profondità del roster ospite consente alla Virtus di allungare ulteriormente prima dell’intervallo lungo (32-44).
Nel terzo quarto Assisi accelera in maniera decisiva: Provvidenza e Dubois salgono in cattedra, trovando soluzioni efficaci sia nel pitturato che dalla media distanza. Il parziale di 21-15 vale il +18 (47-65) che di fatto chiude i giochi.
Nell’ultima frazione la Virtus continua a spingere, mentre l’Unibasket fatica a trovare continuità offensiva, con il divario che si amplia fino al definitivo 85-56.
Top scorer del match Dubois con 28 punti, seguito da Provvidenza con 24 e Di Coste con 13. Per i padroni di casa in doppia cifra Gaspani e Lome, entrambi con 10 punti, mentre Di Rico ne aggiunge 8. Nessun giocatore è uscito per cinque falli. Per la Virtus una vittoria convincente.
Unibasket Lanciano: Chaves 7, Facciorusso 6, Pitardi 5, Di Battista 3, Gaspani 10, Delvecchio 3, Di Rico 8, Bissok 4, Lome 10, Rower.
Virtus Assisi: Conidi 3, Santantonio 2, Passeri, Lucarelli 7, Gambacorta, Chioccioni 6, Provvidenza 24, Gambelunghe, Dubois 28, Di Coste 13, Falcinelli 2. All. Piazza
Parziali: 17-24, 15-20, 15-21, 9-20.
Progressivi: 17-24, 32-44, 47-65, 56-85
