Vittoria schiacciante della Virtus Assisi: battuto Lanciano 56-85

Profumo di Champions sul lago, il Como vola e batte 3-1 il Lecce Dopo il vantaggio di Coulibaly la risposta lariana con Douvikas, Rodriguez e Kempf

Allegri “Milan, adesso si decide tutto. Futuro? Con la società c’è sintonia” "Parma? Dopo mesi che non perdevamo, un po' tutti abbiamo preso il contraccolpo"

Cina, media di 26.000 nuove imprese al giorno nel 2025 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato una media di 26.000 nuove imprese costituite ogni giorno nel 2025, hanno mostrato sabato i dati ufficiali.In totale, lo scorso anno sono state avviate 25,74 milioni di nuove attività in tutto il Paese, secondo il National Bureau of Statistics (NBS).Nel 2025, il numero di nuove società a […]

Kalulu “Bastoni mai sentito, ben vengano le nuove regole per il Var” Il difensore della Juve: "Dopo la Champions sentimenti contrastanti, con la Roma gara molto importante".

Iran, Crosetto “Dialogo continuo per evitare ogni spiralizzazione del conflitto” ROMA (ITALPRESS) – “In queste ore particolarmente delicate sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione nell’area mediorientale, in stretto coordinamento con il Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni, il Governo e con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, che hanno ribadito con chiarezza la necessità di favorire ogni iniziativa diplomatica […]

Iran, Tajani “Non sarà una guerra lampo, durerà giorni” ROMA (ITALPRESS) – L’attacco all’Iran “non sarà una guerra lampo,durerà giorni”. A dirlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani,durante un punto stampa alla Farnesina. “Stamane sono stato informato dell’attacco dal ministro degli esteri israeliano che mi detto qual è l’obiettivo della guerra – prosegue Tajani -. Loro intravedevano una reale intenzione dell’Iran di procedere con […]

Gasperini “Vantaggio sulla Juve non decisivo, Champions oltre quota 70” "Io e Spalletti cerchiamo di raggiungere il risultato attraverso l'espressione del gioco", dice il tecnico della Roma

La siciliana Bellia entra a far parte della Segreteria Nazionale della Cisl Scuola ROMA (ITALPRESS) – Francesca Bellia ieri a Roma è stata eletta nella segreteria Nazionale della Cisl Scuola. Palermitana, insegnante cresciuta sindacalmente nella Cisl, sin da ragazza è impegnata nel mondo della scuola diventando un punto di riferimento nel sistema dell’istruzione in Sicilia. Dopo avere assunto la responsabilità del sindacato cislino della Scuola per il territorio […]

Malattie Rare, ASL Roma 1 lancia due nuove iniziative di prossimità con UNIAMO ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, la ASL Roma 1 rinnova il suo impegno verso la prossimità e l’integrazione socio-sanitaria. Presso il Salone del Commendatore di Borgo Santo Spirito, l’Azienda ha presentato il nuovo Portale Malattie Rare, un ecosistema digitale progettato per supportare Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di […]