Assisi celebra i 15 anni del World Tourism Event con un libro

Assisi celebra – Sabato 21 dicembre, alle 11:00, la Sala degli Emblemi del Comune di Assisi ospiterà la presentazione del libro “World Tourism Event 15th Anniversary. Il Salone Internazionale del Turismo. Dal 2010 fra Viaggiatori e Siti UNESCO”. L’opera celebra i quindici anni di una manifestazione che ha reso Assisi il cuore pulsante della promozione turistica legata ai siti UNESCO e ha visto la sua nascita nel 2010.

L’incontro vedrà la partecipazione dell’organizzatore dell’evento, Marco Citerbo, e di numerosi esponenti istituzionali, tra cui la presidente della Regione Umbria e sindaca di Assisi, Stefania Proietti, gli assessori al Turismo e all’UNESCO della città, Fabrizio Leggio e Paolo Mirti, l’ex Sindaco di Assisi, Claudio Ricci, e il Coordinatore scientifico dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, Carlo Francini.

Il World Tourism Event (WTE), unico evento italiano interamente dedicato alla promozione dei beni e siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità, si prepara a festeggiare questo importante traguardo in una città che ha visto nascere l’iniziativa nel 2010. Il libro, che raccoglie e ripercorre l’evoluzione della manifestazione, esplora il ruolo centrale che ha avuto nella valorizzazione dei siti UNESCO e nella sensibilizzazione sul turismo responsabile e sostenibile.

In queste settimane, il team del WTE è impegnato nell’organizzazione della sedicesima edizione, che si terrà a Roma il 25 e 26 settembre 2025, in occasione del Giubileo della Speranza. Ma sabato 21 dicembre sarà una giornata speciale per celebrare i successi raggiunti, con la presentazione di un volume che non solo racconta la storia dell’evento, ma anche l’evoluzione del concetto di turismo sostenibile e della promozione turistica dei luoghi dichiarati Patrimonio dell’Umanità.

Nel libro, oltre alla storia del WTE, è possibile leggere anche le riflessioni sul crescente impatto che il marchio UNESCO ha avuto nella promozione turistica e sulle modalità con cui la manifestazione ha contribuito a sensibilizzare operatori e visitatori alla tutela e valorizzazione di un patrimonio universale.

Il percorso del World Tourism Event, nato grazie alla visione dell’allora sindaco di Assisi, Claudio Ricci, si è sviluppato nel tempo come un’opportunità per confrontarsi su temi di rilevanza mondiale, come i cambiamenti climatici e l’overtourism. Questi temi sono oggi tra i più dibattuti nel contesto turistico internazionale e il WTE ha saputo diventare, negli anni, un punto di riferimento per il confronto e la discussione su come coniugare la valorizzazione del patrimonio culturale con la sostenibilità e la responsabilità.

Il progetto di Citerbo e del suo team ha saputo cogliere le sfide del turismo globale, trasformando la manifestazione in un evento internazionale di grande rilievo, che ha visto partecipare esperti, istituzioni e pubblico in un continuo scambio di esperienze e buone pratiche. In un mondo che cambia rapidamente, il WTE si è fatto promotore di un turismo più consapevole, sostenibile e rispettoso, consapevole che la tutela del patrimonio e la fruizione turistica devono andare di pari passo.

Marco Citerbo, intervistato in occasione dell’uscita del libro, ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che è cresciuta non solo sotto il profilo numerico, ma anche in termini di impatto e consapevolezza. “Quando abbiamo ideato la prima edizione dell’evento eravamo convinti che la promozione turistica dei beni Patrimonio Mondiale fosse necessaria. Oggi affrontiamo nuove sfide legate a fenomeni globali come il cambiamento climatico e l’overtourism, e il WTE è ormai da anni un luogo di discussione su questi temi. In questi 15 anni, l’evento è diventato un’occasione di confronto e scambio di buone pratiche, promuovendo anche luoghi ricchi di storia e cultura, facendo conoscere al pubblico e ai turisti nuovi luoghi del nostro Paese e del mondo”.

Il World Tourism Event, iniziato ad Assisi nel 2010, ha cambiato nel corso degli anni anche la sua location, passando da una serie di sedi prestigiose in Italia, dove sono presenti beni UNESCO. Dopo le prime edizioni, che si sono svolte in Assisi, il WTE è stato ospitato da Padova dal 2014 al 2016, a Siena nel 2017 e 2018, a Roma nel 2019, e a Verona nel 2022. Nel 2023, è stato il turno di Torino, mentre quest’anno il WTE ha fatto tappa a Genova. Ogni edizione ha rappresentato un’opportunità per approfondire e valorizzare il legame tra il turismo e i luoghi che hanno ricevuto il riconoscimento dell’UNESCO, contribuendo alla promozione dei territori e delle loro peculiarità culturali.

Il prossimo appuntamento del WTE, previsto per il 2025 a Roma, segnerà una nuova tappa nel cammino della manifestazione. Il salone si terrà il 25 e 26 settembre 2025, nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo della Speranza, e rappresenterà un’occasione per affrontare tematiche urgenti e fondamentali per il futuro del patrimonio culturale mondiale, come la sostenibilità e la gestione del turismo in un mondo che si sta sempre più globalizzando.

Il World Tourism Event, quindi, continua a essere un appuntamento imperdibile, che fa il punto sullo stato del turismo mondiale, valorizzando la cultura e l’importanza dei luoghi che sono stati riconosciuti come patrimonio dell’umanità. Un evento che, da Assisi, si è diffuso in tutta Italia e che, grazie alla sua capacità di affrontare i temi cruciali del nostro tempo, continuerà a rappresentare un appuntamento importante per il futuro del turismo e della cultura.