Al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi in arrivo due fantastici appuntamenti

Al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi sono in arrivo due fantastici appuntamenti dedicati a tutta la famiglia con i due restanti spettacoli della rassegna di Teatro Ragazzi, promossa come ogni anno con l’Associazione “Birba” diretta da Alessandra Comparozzi all’interno della Stagione Teatrale 2022/23 diretta da Fulvia Angeletti.

Sabato 24 febbraio alle ore 17:00 si comincia con la Compagnia Burambò in “Secondo Pinocchio”.

Basato sul capolavoro di Collodi, “Secondo Pinocchio” rivisita la storia che tutti noi conosciamo con una spaccatura tra realtà e illusione che viene messa subito in chiaro: il burattinaio interrompe la scena iniziale in cui Pinocchio è incatenato e gli ricorda che quella scena è stata tolta dal copione. Da questo momento vengono riproposti gli episodi più famosi, in cui la finzione è scenicamente dichiarata, a partire dalla creazione del burattino, che fin da subito si ribella a Geppetto, fino ad arrivare al viaggio attraverso la tempesta che porterà Pinocchio sull’isola delle api industriose in cui incontrerà il suo doppio. Presto, gli affanni del padre saranno simili a quelli dei due animatori che si ritrovano a correre dietro Pinocchio e a fare mille raccomandazioni puntualmente trasgredite dal monello di legno. Gli animatori sono anche interpreti di alcuni personaggi come il gatto e la volpe, il guidatore del carro e la fatina che prepara la medicina. In questa versione si è scelto di raccontare le vicende più salienti tra le innumerevoli del romanzo originale. Attraverso l’utilizzo degli espedienti teatrali appena descritti, le emozioni e i sentimenti di questa bella storia, sono continuamente attraversati, facendone affiorare l’aspetto paradossale, che suscita ilarità, e al tempo stesso realistico, capace di commuovere. Al finale è riservata la sorpresa di scoprire come accade che Pinocchio diventa un bambino in carne ed ossa. Tutto questo facendo mantenere sempre al protagonista il suo spirito ribelle e dispettoso, perfino nei confronti dei burattinai stessi. Uno spettacolo che commuove e diverte, una ricerca dell’io che cresce, entra in conflitto con sé stesso e alla fine si redime.

La Compagnia Burambò, nasce a Foggia nel 1996 con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, che dopo una lunga esperienza di Teatro per Ragazzi approdano ad un Teatro di figura rivolto non solo ad un pubblico di bambini. La Compagnia inizia con l’utilizzo di burattini in baracca tradizionale, approfondendo poi sempre più la sua ricerca di materiali e tecniche sperimentali: dall’uso della cartapesta fino alla costruzione di marionette da tavolo e pupazzi in gommapiuma e legno di varie dimensioni, tali da affiancare l’attore sulla scena e con lui interagire. Oggi non soltanto costruisce da sé il materiale necessario per i suoi spettacoli (baracche, burattini, scenografie…), ma adatta o elabora personalmente i testi, le musiche, le sonorità e le atmosfere, cercando di suscitare le suggestioni e i ritmi necessari allo sviluppo d’ogni singola narrazione. La Compagnia è riconosciuta a livello nazionale ed internazionale e numerose sono le partecipazioni a Festival di grande risonanza.

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna di Teatro Ragazzi del Piccolo Teatro degli Instabili sarà sabato 9 marzo alle ore 17:00 con “Il Sogno di Tartaruga – Una fiaba africana” di “Il Baule Volante” (Andrea Lugli, Mauro Pambianchi e Stefano Sardi).

“SECONDO PINOCCHIO”

Età consigliata: dai 3 anni in su

Tecnica utilizzata: burattini, pupazzi e narrazione

COMPAGNIA BURAMBO’

DI E CON: Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli

PRODUZIONE: Compagnia Burambò – Teatro di figura e narrazione