Approvato Bilancio Consolidato 2022 e Variazioni di Risorse

Il Consiglio Comunale di Assisi ha approvato con una maggioranza di voti il bilancio consolidato per l’anno 2022, che comprende i bilanci di tutti gli organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate dal Comune. Questo bilancio consolidato è essenziale per fornire una rappresentazione accurata e corretta della situazione finanziaria, del patrimonio e dei risultati economici derivanti da tutte le attività svolte dall’Ente, inclusi i suoi enti e società collegate.

Tra gli organismi che costituiscono il “gruppo amministrazione pubblica del Comune di Assisi” rientrano diverse entità, tra cui l’Opera Pia Asilo Infantile Maria Immacolata di Petrignano, l’Opera Pia Laboratorio San Francesco, la Casa di Riposo Andrea Rossi, il Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi, la Società Internazionale di Studi Francescani, l’Associazione “Ente Calendimaggio” di Assisi e la Fondazione Internazionale Assisi (FiA).

Le società controllate dal Comune di Assisi includono Assisi Gestioni Servizi S.r.l. (una società in-house) e Punto Zero S.c. (una società partecipata in-house), con particolare soddisfazione per l’ottimo bilancio della prima, che è controllata al 100% dal Comune.

Nella stessa seduta del Consiglio Comunale, è stata data l’approvazione per una variazione al bilancio di previsione. Questa modifica è stata necessaria in risposta all’identificazione di entrate aggiuntive e alle crescenti necessità di spesa o alle nuove spese.

Tra le variazioni più significative, vi è un aumento di 205.629,72 euro destinati al progetto Pnrr di rigenerazione urbana e riqualificazione di Palazzo Vallemani. Inoltre, sono stati stanziati 30.515 euro per un altro progetto Pnrr relativo alla piattaforma nazionale di dati digitali.

Sono state apportate numerose altre modifiche volte a incrementare i fondi a supporto di individui e famiglie in situazioni di bisogno, tra cui contributi abitativi, assistenza per studenti con disabilità, servizi di integrazione per cittadini stranieri, contributi per attività ricreative scolastiche ed extrascolastiche, progetti per la vita indipendente, rette per anziani, disabili e minori, contributi per l’acquisto di libri di testo, e ulteriori fondi per l’evento “Natale in Assisi”. È stato anche previsto l’acquisto di nuovi costumi per il corpo dei valletti comunali.

Entrambi gli atti, sia il bilancio consolidato che le variazioni, hanno ricevuto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e della seconda commissione consiliare.