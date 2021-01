Nota richiesta chiarimenti da parte del Consigliere Luigi Bastianini

“L

Dopo l’ approvazione da parte dell’ amministrazione Comunale del Bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023, è venuta meno l’ approvazione dell’ emendamento a firma deiper il completamento della rete idrica in via Frate Egidio e le sue traverse con motivazioni tutte discutibili.

Caro Sindaco ti ricordo che in campagna elettorale ai cittadini di Rivotorto abbiamo chiesto la loro fiducia su dei temi ben precisi tra i quali il completamento quasi totale delle zone mancanti l’ acqua potabile e la “soluzione-riqualificazione” della Zona Artigianale di Rivotorto, per quest’ ultima ho notizie che un privato ha acquisito le volumetrie per portare a compimento quest’ area cosa ottima per il territorio perché creerebbe otre che il l giusto utilizzo, posti di lavoro che oggi sono fondamentali per lo sviluppo di questa territorio da anni abbandonato.

Per questi motivi chiedo degli impegni ben precisi e delle risposte ufficiali su questi temi.

© Protetto da Copyright DMCA

Cordiali Saluti