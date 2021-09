Terminati i lavori di asfaltatura a Sterpeto

Sono stati ultimati i lavori di rifacimento dell’asfaltatura a Sterpeto, in località Castagneto e Montevillano, dove in alcuni tratti è stato anche ripristinato del tutto il fondo stradale.

Questo intervento, che è costato oltre 50 mila euro, rientra nel cronoprogramma stilato nel Piano Strade 3 per il quale l’amministrazione ha stanziato un milione e mezzo di euro che, aggiunti agli altri due Piani Strade hanno sommato risorse per un altro milione e mezzo impiegate dall’amministrazione a partire dal 2017.

LEGGI ANCHE – Servizio sportello DigiPASS Assisi al via con avvio anno scolastico

Per dei lavori che terminano, altri ne iniziano. Grazie infatti all’interessamento dell’Associazione dei Comuni del Parco del Subasio e in particolare dei Comuni di Assisi e Spello sono cominciati da parte dell’Afor (Agenzia forestale regionale) a valere sui fondi della legge 28 i lavori sulla strada degli Stazzi per la regimazione delle acque del tratto a monte dei prati e la sistemazione del fondo strada, nel pieno rispetto dei vincoli dell’area naturale protetta, così da renderla percorribile in tutta sicurezza: un primo atto concreto di miglioramento del monte Subasio per il rilancio e la promozione del parco.